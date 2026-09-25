Nova karta pokazuje kako naftne mrlje guše svjetske oceane: Jedno žarište nalazi se u Europi

Analiza neprofitne organizacije za tehnologiju u zaštiti okoliša SkyTruth pokazala je da su brodovi povezani s oko 81 posto naftnih mrlja kojima je bilo moguće utvrditi vjerojatan izvor. Najčešći uzročnici bili su naftni tankeri i teretni brodovi, dok je infrastruktura za eksploataciju nafte i plina na moru bila povezana s još 18 posto mrlja.