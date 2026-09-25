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u New Yorku

Plenković se sastao s Hrvatima u SAD-u, evo što im je poručio

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Hina
|
25. ruj. 2026. 20:03
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Croatia's Prime Minister Andrej Plenkovic takes part in the leaders panel on the opening day of Bled Strategic Forum in Bled, Slovenia, August 31, 2026. REUTERS/Borut Zivulovic
REUTERS/Borut Zivulovic

Energetska i obrambena suradnja čine okosnicu hrvatsko-američkih odnosa, rekao je u petak premijer Andrej Plenković na prijemu za Hrvate u SAD-u kojima je poručio da je njihova uloga „neobično važna”.

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Plenković u petak završava svoj petodnevni posjet SAD-u povodom Opće skupštine Ujedinjenih naroda tijekom kojeg se susreo s brojnim čelnicima i predstavnicima poslovnog svijeta. Zadnjeg dana u SAD-u Plenković se u New Yorku sastao i s Hrvatima u toj zemlji. 

Uloga Hrvata i Amerikanaca hrvatskog podrijetla „neobično je važna”, neovisno o tome kojoj generaciji useljenika pripadaju, a „njihov doprinos je ogroman”, naglasio je premijer. 

Kazao je kako Hrvatska ima jako puno uglednih članova u brojnim svjetskim društvima, posebice u SAD-u, pa podsjetio na tvrdnju prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana da upravo veza iseljene i domovinske Hrvatske čini Hrvate „snažnijima” i „utjecajnijima”. 

Pozvao na dodatno osnaživanje odnosa Hrvatske i SAD-a

Plenković je pozvao na dodatno osnaživanje odnosa Hrvatske i SAD-a. Naglasio je da je prošlogodišnja trgovinska razmjena dosegla 1,6 milijardi dolara, a da je već u prvih šest mjeseci ove godine ona gotovo dosegla milijardu dolara. Govorio je o LNG terminalu u Omišlju na koji gotovo dvije trećine brodova stižu s plinom iz SAD-a. 

„Ta energetska suradnja, zajedno s našom dugogodišnjom obrambenom suradnjom, predstavlja okosnicu naših odnosa”, rekao je Plenković, pozvavši na diverzifikaciju veza dviju država. 

Hrvatski premijer ranije u petak sastao se s glavnim tajnikom Ujedinjenih naroda Antoniom Guterresom kojem krajem godine završava drugi mandat. Zahvalio mu je na „vodstvu i osobnom angažmanu u radu UN-a u iznimno izazovnom razdoblju za multilateralizam”.

„Hrvatska podupire proces reforme UN80 s ciljem stvaranja učinkovitijeg, koherentnijeg i financijski održivog UN-a, uz očuvanje središnje uloge država članica”, napisao je premijer na platformi X. 

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new york sad andrej plenković

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