Plenković se sastao s Hrvatima u SAD-u, evo što im je poručio

Plenković je pozvao na dodatno osnaživanje odnosa Hrvatske i SAD-a. Naglasio je da je prošlogodišnja trgovinska razmjena dosegla 1,6 milijardi dolara, a da je već u prvih šest mjeseci ove godine ona gotovo dosegla milijardu dolara. Govorio je o LNG terminalu u Omišlju na koji gotovo dvije trećine brodova stižu s plinom iz SAD-a.