Hassan Haidar Diab: Netanyahu će odgovarati, Izraelci mu neće oprostiti

Novinar Večernjeg lista i stručnjak za Bliski istok Hassan Haidar Diab u N1 Newsroomu komentirao je sukob između Izraela i Hamasa, odnosno, sve što možemo očekivati da će se događati u narednom periodu.

Iako je odgovor Izraela na masakr koji su izveli pripadnici Hamasa bio očekivano žestok, pitanje je hoće li sve završiti u kratkom roku. Dapače, uključuju se u sukob i neke druge države pa je lako moguće da ustinu bude kako su lideri Hamasa poručili – dugotrajno i krvavo.

“Ne nazire se dobar ishod iz nekoliko razloga, zato što je evidentno i gotovo sigurno da će se uključiti libanonski Hezbolah i iranska nacionalna garda pa sirijski i irački militanti… Naravno, ako dođe do kopnene operacije. Istovremeno, Amerikanci su poslali razarač kako bi jasno dali do znanja da štite Izrael. Znamo da se u zaljevskim zemljama nalaze brojne američke baze”, kazao je Diab pa nastavio:

“U ovom momentu ne vidimo svjetlost na kraju tunela. Svaki dan strepimo od eskalacije na Bliskom istoku. U posljednje vrijeme se pustilo i zanemarilo ratove u Azerbajdžanu i Bliskom istoku zbog ruske invazije u Ukrajini. A svaki dan je gore i gore. Izrael nikad nije imao ovako radikalnu vladu, koji su došli na vlast s antiarapskom ideologijom. Nitko pritom, Amerikanci ili Rusi, nisu tražili smirivanje strasti i tenzija. Na Bliskom istoku se sve pustilo pa je pitanje kako zaustaviti rat.”

Čudno je da se uopće sve uspjelo dogoditi s obzirom da je Izrael moćan i desetljećima striktno kontrolira sva događanja oko granice. No, na ovaj napad bio je nespreman. Znači li to i da je Hamas jači nego prije?

“Paradigma ratovanja se promijenila. Mala militantska skupina može učiniti svašta. Moramo gledati i što se događa unutar Izraela. Benjamin Netanyahu je sve što je radio, jest za njega. Zanemario je sve što će se dogoditi. Cilj mu je bio izbjeći sudski proces i odlazak u zatvor. Tamo se kažnjava i najmanji prekršaj jer radi se o sekularnoj i demokratskoj državi. Koju je Netanyahu htio pretvoriti u klerikalnu državu, zbog čega su uslijedili prosvjedi, moral unutar vojske je pao i imali smo veliki broj rezervista koji više nisu željeli biti u vojsci”, naglašava Diab.

Vojni stručnjaci su upozoravali Netanyahua da odustane od reformi, ali nije htio ni čuti.

“Obavještajna služba predvidjela je građanski rat i bila usredotočena spriječiti ga. No, mislim da vojska nije smjela spavati. Jer, Hamas je sve ovo pripremao i nije spavao. Mislim da je priprema trajala jako dugo. Ali, nije to mogao izvesti samo Hamas, iza svega stoji velika i moćna država. Možemo nagađati koja. Svi upiru prstom u Iran jer to je jedina zemlja koja naoružava i financira Hamas. No, dogodilo se ono na što se upozoravalo, Izrael više nije moćan kao prije”, naglasio je novinar Večernjeg lista.

Iako, u Gazi se ne bi složili s tim zbog intenziteta napada koji je uslijedio.

“Ono što Izrael radi je zaista brutalno. Bombardiraju već pet dana Gazu. U prošlosti bi upozoravali malim raketama određeno područje i čekali da ljudi napuste domove, a sad su nemilosrdni. Ministar obrane Yoav Gallant bi trebao zbog svega odmah predati ostavku, a on ugasi vodu, struju i granatira nemilosrdno civile.”

Međunarodna zajednica je na potezu. Barem bi trebala biti…

“Nažalost, neće biti reakcije. Volio bih da je Joe Biden pozvao na smirivanje strasti umjesto podrške osvetničkom pohodu. Netanyahu je dobio zeleno svjetlo da radi što god hoće”, kazao je Diab i komentirao hoće li Hamas sad biti uništen:

“Vrijeme će pokazati. Kad je 2006. izbio rat s Hezbolahom, isto su Izraelci radili ovako nešto. Je li uništen? Nije. Vidjet ćemo koje će gubitke Izraelci pretrpjeti kroz kopnenu akciju jer na ovaj način ga neće oslabiti, što možemo vidjeti po količini raketa koje i dalje idu prema Izraelu. Oni su se pripremili na dugoročni rat. Je li borac Hamasa gladan? Nije. Je li žedan? Nije. Obitelji su im na sigurnom, ništa im ne nedostaje. Stradavaju nedužni ljudi jer nemaju gdje bježati. Vrijedi li dijete u Izraelu više od onoga u Gazi? Ima li pravo na život, a ono u Gazi nema? Ima li pravo na obrazovanje, a ono u Gazi ne? Nemojte činiti ono što su učinili tebi. Ovo ne ide na čast međunarodnoj zajednici i Izraelu. Nemojte se koristiti politikom spaljene zemlje.”

Iako Netanyahu govori o jedinstvu i misli da je dobio na vremenu, već sad ga se kroz medije poziva na odgovornost.

“Postavljat će mu se pitanja. Sad vidimo da ne mari za zarobljenike jer ne znamo gdje su. Počeli su ga prozivati roditelji nestalih jer ne znaju gdje su im djeca. Kako god završio rat, ovaj put se Netanyahu neće spasiti. Izraelci nemaju tolerancije za ovakve stvari”, zaključio je Hassan Haidar Diab.

