Hoće li današnja parada u Moskvi biti Putinov trijumf? Analitičar: "Čak je i Orban bio pametan da tamo ne ode"

"Svejedno je hoće li svi to tako gledati ili će neki skrenuti pogled u stranu, ali svima je to jasno. Većina ljudi možda drugačije, s mnogo više nijansi boja, percipira stvari koje su im još jučer izgledale crno-bijele. No, onima koji su dobro upućeni u ono što se zbiva, posve je jasno što je crno, a što bijelo. I da se malo toga zaista promijenilo", ističe Avdagić.