kemijsko oružje
Human Rights Watch: Izrael je nezakonito koristio bijeli fosfor u Libanonu
Slike koje je verificirao Human Rights Watch pokazuju da je Izrael ispalio bijeli fosfor u naseljenim područjima južnog Libanona
Snimke koje je verificirao Human Rights Watch pokazuju da je Izrael ispalio bijeli fosfor u naseljenim područjima južnog Libanona, piše Al Jazeera.
Human Rights Watch (HRW) pronašao je dokaze da je Izrael početkom ovog mjeseca koristio bijeli fosfor u stambenim područjima južnog Libanona, što predstavlja kršenje međunarodnog humanitarnog prava.
U novom izvješću objavljenom u ponedjeljak, ova organizacija za ljudska prava sa sjedištem u New Yorku navela je da je potvrdila autentičnost sedam fotografija koje prikazuju streljivo s bijelim fosforom ispaljeno iznad stambenog područja u južnolibanonskom mjestu Yohmor, gdje su 3. ožujka izbili požari u najmanje dvije kuće.
Ramzi Kaiss, istraživač HRW-a za Libanon, izjavio je: „Nezakonita uporaba bijelog fosfora od strane izraelske vojske iznad stambenih područja izuzetno je alarmantna i imat će teške posljedice za civile.“
„Zapaljivi učinci bijelog fosfora mogu uzrokovati smrt ili teške ozljede koje dovode do doživotne patnje“, dodao je.
Uporaba bijelog fosfora koji eksplodira u zraku (airburst) u naseljenim područjima smatra se nezakonito neselektivnom i ne ispunjava zahtjev međunarodnog humanitarnog prava da se poduzmu sve moguće mjere kako bi se izbjegla šteta za civile.
Ta kemijska tvar zapali se kada dođe u dodir s kisikom i može zapaliti kuće, poljoprivredne površine i druge civilne objekte. HRW je utvrdio da je u Yohmoru ova municija nezakonito korištena iznad područja u kojem se nalaze civili, što je dovelo do požara u kućama i na drugoj civilnoj imovini.
Organizacija je verificirala i geolocirala fotografiju koju su libanonski mediji objavili na internetu ujutro 3. ožujka. Na njoj se vide najmanje dvije topničke granate s bijelim fosforom koje eksplodiraju iznad stambenog naselja.
Prema izvješću, oblik oblaka dima nastalog tim eksplozijama odgovara takozvanom „zglobnom“ (knuckle) oblaku koji nastaje pri izbacivanju i eksploziji projektila serije M825 kalibra 155 mm, koji sadrži bijeli fosfor.
HRW je također verificirao i geolocirao fotografije objavljene na Facebooku od strane civilne zaštite Islamskog zdravstvenog odbora u Yohmoru, na kojima se vide radnici kako gase požare na krovovima kuća i na jednom automobilu.
Organizacija je zaključila da su požari najvjerojatnije uzrokovani komadima filca natopljenim bijelim fosforom, s obzirom na blizinu mjesta gdje su zabilježene eksplozije te municije u zraku.
„Izrael bi trebao odmah prekinuti ovu praksu, a države koje Izraelu isporučuju oružje, uključujući streljivo s bijelim fosforom, trebale bi odmah obustaviti vojnu pomoć i prodaju oružja te izvršiti pritisak na Izrael da prestane koristiti takvu municiju u stambenim područjima“, rekao je Kaiss.
Više od pola milijuna ljudi registrirano je kao raseljeno u Libanonu nakon što je Izrael izdao naredbe o prisilnom raseljavanju. Libanonska Nacionalna novinska agencija objavila je u ponedjeljak da je Izrael izveo niz zračnih napada u južnim predgrađima Bejruta, uključujući područja između četvrti Ghobeiry i Haret Hreik, kao i u području Safir.
Izvješće dolazi nekoliko sati nakon što je izraelska vojska, koja već danima izvodi snažne napade na južni Bejrut, objavila da napada ciljeve Hezbollaha u libanonskoj prijestolnici.
Najmanje 394 osobe su ubijene, a više od 1.000 ranjeno u Libanonu u izraelskim napadima.
HRW je pozvao ključne saveznike Izraela – uključujući Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Njemačku – da obustave prodaju oružja Izraelu i uvedu ciljane sankcije protiv dužnosnika koji su vjerodostojno povezani s teškim zločinima.
Organizacija je također navela da je Izrael već koristio bijeli fosfor između listopada 2023. i svibnja 2024. u pograničnim selima južnog Libanona, čime su civili dovedeni u ozbiljnu opasnost.
Sve novosti oko izraelsko-američkog rata protiv Irana, koji je ušao u 10. dan, pratite OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare