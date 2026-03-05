JIANG XUEQIN
Profesor koji je predvidio Trumpovu pobjedu i napad na Iran: "Taj rat će izgubiti, Iranci su se za njega pripremali 20 godina"
Povjesničar kanadskog podrijetla Jiang Xueqin, poznat po predviđanju geopolitičkih trendova, privukao je pozornost nakon upozorenja da bi Sjedinjene Američke Države mogle poslati kopnene trupe u Iran. I izgubiti taj rat...
Svega nekoliko mjeseci prije predsjedničkih izbora 2024., predvidio je pobjedu Donalda Trumpa. Tada je također predvidio da će 2025. započeti rat s Iranom jer je to bilo obećanje koje je dao Izraelu u zamjenu za podršku na predsjedničkim izborima.
Također je predvidio da će SAD izgubiti taj rat, što izaziva toliko pažnje. Profesor Jiang Xuequin sada se ponovno javlja s prognozom da će SAD poslati kopnene trupe u invaziju na Iran jer to žele i Saudijska Arabija i Izrael. Američki predsjednik nije isključio mogućnost slanja američkih vojnika na teren, iako nekoliko analitičara u SAD-u smatra da bi to bilo katastrofalno.
"Koristim teoriju igara i geopolitiku u osnovi promatram kao igru koju igraju različiti akteri koji pokušavaju maksimalno povećati vlastiti interes. Zato zapravo ne gledam ideologiju. U osnovi se fokusiram na vlastiti interes", rekao je, prenosi National Herald.
Profesor Xuequin vrlo je izravan dok objašnjava zašto vjeruje da će SAD izgubiti rat. Američka vojska, tvrdi on, osmišljena je za vođenje "hladnog rata", za dominaciju, demonstraciju snage i za to da vojnom moći izazove "šok i strahopoštovanje".
"Osmišljena je kako bi pokazala autoritet i američku moć. Američka vojska, smatra on, nije prilagođena vođenju modernog rata u 21. stoljeću. Ogroman američki ratni stroj skup je, glomazan, trom, spor i lišen strateškog promišljanja", tvrdi.
Uz sve to, dodaje, američka vojska je korumpirana jer Pentagon i generali rado naručuju oružje i vojnu opremu kako bi dobili svoje "provizije".
"S obzirom na moju analizu razvoja rata, mislim da Iran ima mnogo više prednosti u odnosu na Sjedinjene Države", rekao je Jiang i dodao:
"Stvarnost je da je trenutno riječ o ratu iscrpljivanja između Sjedinjenih Država i Irana, a Iranci su se za ovaj sukob pripremali 20 godina... u njihovoj religiji ovo je rat protiv velikog Sotone... imali su mnogo probnih situacija. Prošlog lipnja bio je 12-dnevni rat tijekom kojeg su Iranci mogli ispitati i analizirati udarne kapacitete i Izraela i Sjedinjenih Država, a imali su i puno vremena, osam mjeseci, da se u potpunosti pripreme za ovaj novi napad", objasnio je.
Zašto će Trump poslati kopnene trupe? Iako vojni stratezi upozoravaju da bi njihovo slanje bilo katastrofalno, profesor vjeruje da će američki predsjednik to ipak učiniti.
"Ako ovaj rat krene loše i Trump bude prisiljen koristiti kopnene trupe, vjerojatno će dobiti odobrenje Kongresa i to će mu dati izvanredne ratne ovlasti koje će mu omogućiti utjecaj na izbore na polovici mandata... Trump razmišlja o trećem mandatu, a na izborima ga vjerojatno neće dobiti. Ali ako traje rat i možete odgoditi izbore, a imate izvanredne ratne ovlasti i ljudi se okupe oko zastave, onda bi mogao dobiti treći mandat", objasnio je profesor.
Zašto Iran cilja zaljevske države?
Čitanje predsjednika Trumpa i njegovih motiva: 5. siječnja 2026., u podcastu koji vodi Glenn Diesen, profesor Jiang ovako je govorio o američkom predsjedniku...
"On je mafijaški šef. I to je ono što ljudi zapravo ne razumiju kod njega. Znate, on nije predsjednik Sjedinjenih Država, on je mafijaški šef. A kad to shvatite, onda je s njim lako izaći na kraj... samo mu nemojte vjerovati. Nemojte ozbiljno shvaćati ono što govori. Nemojte vjerovati ničemu što kaže. On će učiniti ono što je u njegovu osobnom najboljem interesu, ne nužno u najboljem interesu Sjedinjenih Država, nego u vlastitom interesu. Učinit će ono zbog čega će dobro izgledati. Ovaj napad na Madura bio je kontraproduktivan za Sjedinjene Države. Stvarno je naštetio američkom ugledu u svijetu. Ameriku je prikazao kao kriminalnu organizaciju. Ali njega to ne zanima jer je na televiziji izgledao dobro."
Zašto Iran cilja zaljevske države: Zemlje GCC-a dobivaju 90 posto svoje hrane kroz Hormuški tjesnac... Znam da mnogi govore o poremećajima u globalnoj ekonomiji, ali trenutno Iranci zapravo prijete samom postojanju Saudijske Arabije, UAE-a, Bahreina i Katara. A zašto je to važno jest to što su zaljevske države zapravo ključni oslonac američke ekonomije.
Jiang objašnjava da vjeruje kako je cijelo američko gospodarstvo trenutno "poduprto ulaganjima u umjetnu inteligenciju i podatkovne centre... a velik dio toga dolazi iz zaljevskih država... pa ako zaljevske države više ne budu mogle prodavati naftu i više ne budu mogle financirati taj AI balon u Sjedinjenim Državama, onda će taj AI balon puknuti, a s njim i cijela američka ekonomija koja je zapravo financijska Ponzi shema. Dakle, to je vrlo teška situacija s kojom se Amerikanci trenutno suočavaju."
