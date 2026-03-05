Profesor koji je predvidio Trumpovu pobjedu i napad na Iran: "Taj rat će izgubiti, Iranci su se za njega pripremali 20 godina"

"On je mafijaški šef. I to je ono što ljudi zapravo ne razumiju kod njega. Znate, on nije predsjednik Sjedinjenih Država, on je mafijaški šef. A kad to shvatite, onda je s njim lako izaći na kraj... samo mu nemojte vjerovati. Nemojte ozbiljno shvaćati ono što govori. Nemojte vjerovati ničemu što kaže. On će učiniti ono što je u njegovu osobnom najboljem interesu, ne nužno u najboljem interesu Sjedinjenih Država, nego u vlastitom interesu. Učinit će ono zbog čega će dobro izgledati. Ovaj napad na Madura bio je kontraproduktivan za Sjedinjene Države. Stvarno je naštetio američkom ugledu u svijetu. Ameriku je prikazao kao kriminalnu organizaciju. Ali njega to ne zanima jer je na televiziji izgledao dobro."