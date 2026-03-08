Hrvatska je dobila novi park prirode!

Jedan od najljepših planinskih krajolika sjevera Hrvatske dobio je novu zaštitu. Priroda ostaje očuvana, a s njom dolazi i nova prilika za turizam i razvoj lokalnih krajeva.
Oglas
Ivančica, Ravna gora, Strahinjčica i Maceljsko gorje postaju dio novog Parka prirode Zagorske gore, piše Dnevnik.hr.
Ideja o zaštiti tog područja nije nova. Sve je počelo prije otprilike pet godina inicijativom koja je pokrenula cijeli proces proglašenja parka prirode.
Osim promocije, očekuje se i konkretna korist za lokalne proizvođače. Oni koji se bave poljoprivredom i OPG-ovima lakše bi mogli plasirati svoje proizvode.
Osim zaštite prirode, očekuje se i dodatni razvoj izletničkog i aktivnog turizma.
Upravo bi još više ljudi u prirodi i još veća briga za krajolik, koji je već godinama omiljeno odredište planinara i izletnika, mogao biti i najveći dobitak.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas