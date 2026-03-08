Oglas

Jedan od najljepših krajolika

Hrvatska je dobila novi park prirode!

author
N1 Info
|
08. ožu. 2026. 08:49
07.09.2011., Nedelisce - Pogled na planinu Ivancica s medjimurske strane."nPhoto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Jedan od najljepših planinskih krajolika sjevera Hrvatske dobio je novu zaštitu. Priroda ostaje očuvana, a s njom dolazi i nova prilika za turizam i razvoj lokalnih krajeva.

Oglas

Ivančica, Ravna gora, Strahinjčica i Maceljsko gorje postaju dio novog Parka prirode Zagorske gore, piše Dnevnik.hr.

Ideja o zaštiti tog područja nije nova. Sve je počelo prije otprilike pet godina inicijativom koja je pokrenula cijeli proces proglašenja parka prirode.

Osim promocije, očekuje se i konkretna korist za lokalne proizvođače. Oni koji se bave poljoprivredom i OPG-ovima lakše bi mogli plasirati svoje proizvode.

Osim zaštite prirode, očekuje se i dodatni razvoj izletničkog i aktivnog turizma.

Upravo bi još više ljudi u prirodi i još veća briga za krajolik, koji je već godinama omiljeno odredište planinara i izletnika, mogao biti i najveći dobitak.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Park prirode Zagorske gore park prirode

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ