Ibrahim Rabaia iz Ramallaha za N1: "Bojimo se dvije stvari"

Dvije su godine prošle od početka krvavog sukoba u Gazi, posljednjeg u nizu između Izraela i Palestine – trenutno vjerojatno najdugotrajnijeg, a moguće i najnasilnijeg sukoba na svijetu koji je izazvao jednu od najtežih humanitarnih kriza u modernoj povijesti.
Ibrahim Rabaia, palestinski politolog uključio se u specijalnu emisiju N1 televizije uživo iz Ramallaha u Zapadnoj Obali.
Kako Palestinci gledaju na stanje u Gazi?
"Vrlo je teško to procijeniti po osjećajima ljudi - oni konstantno proživljavaju traumu. Kad razgovarate s njima, imate osjećaj da je to normalizirano i da su prihvatili situaciju, no oni ne shvaćaju što se događa. Izgubili smo 200 tisuća Palestinaca, to su brojni ranjeni i raseljeni. 75 posto Gaze je uništeno", rekao je Rabaia.
"Najbolnije je što ljudi gube nadu i izgubili su vjeru u rješenje", govori politolog.
Nakon dvije godine, govori Palestinac, "nismo više isti."
Dvije trećine Palestinaca ne vjeruje liderima
"Sve se promijenilo - društveno tkivo, ekonomske strukture. Sve više razmišljamo o budućnosti, o mogućim rješenjima. Dvije trećine Palestinaca ne vjeruje ni liderima ni frakcijama", podcrtava i dodaje - trebaju bolju budućnost.
"Trebaju svoju državnost i bolju političku situaciju", kazao je.
"Radi se o arapskim i islamskim državama koje su izvršile pritisak na Trumpa i rekle - moramo okončati rat, a to je i naše gledište", ističe i napominje da se u ovom trenutku odvijaju pregovori o jamstvima Palestinaca o kojima "nitko ne govori".
O američkim jamstvima
"Ovdje se ne vjeruje američkim jamstvima. Prema našem iskustvu sa SAD-om i 30 godina iskustva s pregovorima s Izraelom... Pokušali su se nametnuti kao posrednik, ali dio su problema. Ne odvaja se izraelsko i američko mišljenje i stav", rekao je palestinski politolog o percepciji sukoba kako ga doživljavaju Palestinci.
Dva najveća straha
Čeka ih proces.
"Počet će s oslobađanjem talaca, pripremat ćemo se za obnovu, nosit ćemo se s posljedicama genocidnog rata, a otvorit će se i pitanje oslobađanjA izraelskih naselja kao i skrivena aneksija vezana uz proširenje ovih naselja. Nadamo se i postići novi politički korak - omogućavanje političkog procesa u svrhu dobivanja neovisne palestinske države.
Bojimo se dvije stvari - 1. da će se proces urušiti nakon oslobađanja talaca i 2. buduća perspektiva.
Naime, američki pristup se odnosi na upravljanje sukobom. Amerikanci nastoje vratiti Izraelce i ciklus nasilja će se možda - opet ponoviti. To je naš najveći strah", rekao je Ibrahim Rabaia i dodao da je "radikalno izraelsko vodstvo najveća prepreka miru i budućnosti".
