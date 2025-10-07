Izraelski politolog za N1: Oba naroda moraju naučiti živjeti jedni uz druge

Dvije su godine prošle od početka krvavog sukoba u Gazi, posljednjeg u nizu između Izraela i Palestine – trenutno vjerojatno najdugotrajnijeg, a moguće i najnasilnijeg sukoba na svijetu koji je izazvao jednu od najtežih humanitarnih kriza u modernoj povijesti.
U specijalnu emisiju N1 televizije iz Migdala se uključio izraelski politolog Sefi Kedmi.
Podsjeća na udarce koje je pretrpio Hamas kao odmazdu na napad 7. listopada.
"Hamas je oslabljen. Gotovo cijelo političko i vojno vodstvo je eliminirano, a ubijeno je oko 25 tisuća boraca. Mediji često ignoriraju broj Hamasovaca i ističu samo civile", rekao je.
Što će se promijeniti za Izrael ako se taoci oslobode, kao što se Hamas obvezao učiniti?
"Sve. Opet ćemo moći disati kao ljudska bića i to će utrti put za okončanje rata", smatra Kedmi koji nadodaje da su taoci jedini uvjet za vođenje rata.
Zacijeljivanje Izraela i dvodržavno rješenje
Govori da će Izrael, po postizanju sporazuma, morati zacijeliti, a da se palestinski obrazovni i medijski sustav mora promijeniti. "On je i doveo do rata", tvrdi.
"Izrael će moći zacijeliti vlastite unutarnje rane i nastaviti s međunarodnom integracijom, proces koji je Hamas pokušao onemogućiti", kaže politolog.
Osvrnuo se i na dvodržavno rješenje.
"Ono je vrlo realno, više nego ikad dosad. Oba naroda moraju naučiti živjeti jedni uz druge. Neke od prepreka mogu se riješiti okončanjem rata i izbacivanjem Hamasa iz Gaze", predviđa i napominje da će i tisuće palestinskih zarobljenika biti oslobođeno i ekskulpirano.
