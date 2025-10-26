IDF tvrdi da je ubio dvojicu navodnih pripadnika Hezbollaha u Libanonu

IDF tvrdi da je likvidirao Alija Husseina al-Mousawija i Abeda Mahmouda al-Sayeda, navodne pripadnike Hezbollaha. Tvrdnje su potvrdili i mediji u Libanonu.
Vojno izvješće navodi da je Ali Hussein al-Mousawi, navodni krijumčar oružja za libanonsku skupinu Hezbollah, ubijen u napadu u regiji Bekaa na istoku Libanona, prenosi Al Jazeera.
U priopćenju IDF-a stoji da je „kupovao i prevozio oružje iz Sirije u Libanon“ te da je „imao značajnu ulogu u ponovnom uspostavljanju i jačanju Hezbollaha“.
Odvojeno od toga, izraelska vojska priopćila je da je Abed Mahmoud al-Sayed, koji je bio lokalni predstavnik Hezbollaha u selu Ras al-Bayada, ubijen u području Naqoura na jugu Libanona.
Oba smrtonosna napada potvrdili su i libanonski državni mediji, pozivajući se na Ministarstvo zdravstva. Izrael nastavlja s izvođenjem zračnih napada na Libanon unatoč sporazumu o prekidu vatre potpisanom s Hezbollahom u studenome 2024. godine.
