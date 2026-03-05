Srbija Hrvatsku označila “narančastom”, MVEP se oglasio hit objavom

Iako MVEP nije izrijekom naveo Srbiju, objava se odnosi na tu zemlju pošto je njezino ministarstvo vanjskih poslova objavilo preporuku državljanima Srbije da u Hrvatsku putuju samo u slučaju krajnje nužde zbog "sve učestalijih incidenata, tenzija i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti", odnosno označilo ju je naračastom bojom na svome "semaforu za putovanja".