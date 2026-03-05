Oglas

EFEKT ZABRANJENOG VOĆA

Srbija Hrvatsku označila “narančastom”, MVEP se oglasio hit objavom

Hina
05. ožu. 2026. 15:31
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hrvatska je članica EU-a, NATO-a i šengenske zone i prema Eurostatu jedna je od najsigurnijih zemalja u Europi, objavio je u četvrtak MVEP reagirajući na preporuku Srbije svojim državljanima da u Hrvatsku putuju jedino u slučaju kranje nužde.

"Hrvatska, članica EU-a, NATO-a i šengenske zone i prema Eurostatu jedna od najsigurnijih zemalja u Europ, svake godine dočekuje milijune posjetitelja i uzastopno bilježi odlične turističke sezone", objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na X-u.

"Unatoč tome, označena je kao 'narančasta' na savjetima za putovanja zbog neutvrđenih 'napetosti'", nastavlja hrvatsko ministarstvo.

Iako MVEP nije izrijekom naveo Srbiju, objava se odnosi na tu zemlju pošto je njezino ministarstvo vanjskih poslova objavilo preporuku državljanima Srbije da u Hrvatsku putuju samo u slučaju krajnje nužde zbog "sve učestalijih incidenata, tenzija i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti", odnosno označilo ju je naračastom bojom na svome "semaforu za putovanja".

Hrvatska je jedina europska zemlja u toj kategoriji. 

"Iskustvo nam govori da kad se god objavljuju savjeti za putovanja, često vidimo više posjetitelja iz baš tih zemalja", nastavlja MVEP, nazvavši to klasničnim "zabranjenim voćem".  

"Zasad se čini da je najveća 'napetost' odabir između jadranske obale i hrvatskih kontinentalnih vinskih cesta", zaključuje MVEP. 

Teme
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova hrvatska putovanja

