VIDEO / Prvi zrakoplov sletio u Dubai po hrvatske državljane

Očekivano polijetanje tog zrakoplova iz Dubaija predviđeno je danas, 5. ožujka, oko 18:30 sati po lokalnom vremenu, dok je dolazak u Zagreb planiran oko 23:40 sati po hrvatskom vremenu.
"Zrakoplov Croatia Airlines, upućen u organizaciji Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, sletio je u Dubai radi repatrijacije najranjivijih skupina hrvatskih državljana.
Neka im je sretan let za Domovinu", navode iz MVEP-a.
Uz današnji let namijenjen najranjivijim skupinama, Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova spremni su, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu, tijekom narednih dana uputiti još tri zrakoplova iz Hrvatske kao dodatnu mogućnost repatrijacije hrvatskih državljana.
