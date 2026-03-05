Oglas

VIDEO / Prvi zrakoplov sletio u Dubai po hrvatske državljane

N1 Info
05. ožu. 2026. 15:43
Davor Puklavec/PIXSELL

Očekivano polijetanje tog zrakoplova iz Dubaija predviđeno je danas, 5. ožujka, oko 18:30 sati po lokalnom vremenu, dok je dolazak u Zagreb planiran oko 23:40 sati po hrvatskom vremenu.

"Zrakoplov Croatia Airlines, upućen u organizaciji Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, sletio je u Dubai radi repatrijacije najranjivijih skupina hrvatskih državljana.

Neka im je sretan let za Domovinu", navode iz MVEP-a.

Uz današnji let namijenjen najranjivijim skupinama, Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova spremni su, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu, tijekom narednih dana uputiti još tri zrakoplova iz Hrvatske kao dodatnu mogućnost repatrijacije hrvatskih državljana.

