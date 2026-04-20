NOVA ESKALACIJA
Iran prijeti osvetom za zapljenu broda. Propada nastavak pregovora?
Sjedinjene Američke Države priopćile su u nedjelju da su zaplijenile iranski teretni brod koji je pokušao probiti njihovu blokadu, a Iran je rekao da će uzvratiti, što povećava mogućnost da primirje između dviju zemalja možda neće trajati puna dva dogovorena tjedna.
Napori za izgradnju trajnijeg mira u regiji također se čine nestabilnima nakon što je Iran poručio da neće sudjelovati u drugom krugu pregovora koje je SAD nastojao započeti prije isteka primirja u utorak.
Blokada brodova koja traje tjednima i dovela je do porasta globalnih cijena nafte također bi se mogla produžiti.
Sjedinjene Američke Države održavaju blokadu iranskih luka, dok je Iran ukinuo, a zatim ponovno nametnuo vlastitu blokadu pomorskog prometa koji prolazi kroz Hormuški tjesnac, koji obično obavlja oko petine svjetske opskrbe naftom.
Američka vojska u nedjelju je izjavila da je otvorila vatru na teretni brod pod iranskom zastavom dok je plovio prema iranskoj luci Bandar Abas. "Imamo potpuni nadzor nad njihovim brodom i provjeravamo što je na njemu!" napisao je predsjednik Trump na društvenim mrežama.
Iranska vojska izjavila je da je brod putovao iz Kine. "Upozoravamo da će oružane snage Islamske Republike Iran uskoro odgovoriti i uzvratiti na ovo oružano piratstvo američke vojske", rekao je vojni glasnogovornik, prema državnim medijima.
Iranski državni mediji također su izvijestili da je Teheran odbio nove mirovne pregovore, navodeći aktualnu blokadu, prijeteću retoriku i promjenjive stavove Washingtona te "pretjerane zahtjeve".
"Ne može se ograničavati iranski izvoz nafte dok se očekuje besplatna sigurnost za druge. Izbor je jasan: ili slobodno tržište nafte za sve ili rizik značajnih troškova za sve", napisao je iranski prvi potpredsjednik Mohamadreza Aref na društvenim mrežama.
Trump je ranije upozorio Iran da će Sjedinjene Države uništiti svaki most i elektranu u Iranu ako Teheran odbije njegove uvjete, nastavljajući time obrazac takvih prijetnji koji ima tijekom cijelog rata.
Iran je poručio da će, ako Sjedinjene Države napadnu njegovu civilnu infrastrukturu, napasti elektrane i postrojenja za desalinizaciju susjednih zemalja u Perzijskom zaljevu.
Pripreme i dalje u punom jeku
Trump je rekao da će njegovi izaslanici stići u Islamabad u ponedjeljak navečer, dan prije isteka dvotjednog primirja. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će američku delegaciju predvoditi potpredsjednik J.D. Vance, koji je vodio i prve mirovne pregovore prije tjedan dana, a ona će uključivati i Trumpove izaslanike Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera.
Trump je odvojeno rekao za ABC News i MS Now da Vance ipak neće doći.
No čini se da se Pakistan, koji je bio glavni posrednik, i dalje priprema za razgovore.
Općinske vlasti u glavnom gradu Islamabadu zaustavile su javni prijevoz i promet teških tereta kroz grad. Bodljikava žica postavljena je u blizini hotela Serena, gdje su održani prošlotjedni razgovori. Hotel je svim gostima rekao da odu.
Očigledni diplomatski neuspjeh mogao bi dovesti do ponovnog porasta cijena nafte kada se tržišta ponovno otvore nakon vikenda.
Sada u osmom tjednu, rat je stvorio najteži šok za globalnu opskrbu energijom u povijesti, uzrokujući nagli porast cijena nafte zbog de facto zatvaranja tjesnaca, a tisuće ljudi ubijene su u američko-izraelskim napadima na Iran i u izraelskoj invaziji na Libanon koja se provodi paralelno od početka rata 28. veljače.
Iran je odgovorio na napade raketama i dronovima na svoje arapske susjede u kojima se nalaze američke baze. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Baker Kalibaf, koji je predvodio iransku stranu u razgovorima, ranije je rekao da su dvije strane postigle napredak, ali da su još uvijek daleko od drugih oko nuklearnih pitanja i tjesnaca.
