"Time se praktički vezuje za utemeljitelja socijalno-političke doktrine Katoličke crkve. Druga stvar je što je to zapravo njegov izbor dviju Amerika, južne i SAD-a. Treba imati na umu da je Peru, odakle on dolazi i gdje je završio svoj pastoralni put, sjedište teologije oslobođenja i zapravo je odrastao u tom ambijentu. I treće, mislim da je jako bitna stvar da su se kardinali odlučili za osobu ni prestaru ni premladu, taman za jedno 15-ak godina da uradi ono što mu je u programu i što namjerava, a to je očito nastavljanje socijalno-političke doktrine Lava XIII. i vezivanje za teologiju oslobođenja", smatra Maštruko.