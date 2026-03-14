Izrael i Libanon trebali bi održati izravne pregovore narednih dana

KAWNAT HAJU / AFP

Očekuje se da će Izrael i ⁠Libanon u nadolazećim danima održati izravne pregovore, prve otkad je započeo rat s Iranom koji je uvukao Libanon dublje u sukob, izvijestile su izraelske novine Haaretz u subotu, pozivajući se na dva izvora upućena u pitanje.

Podijeli

Oglas

Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, bit će uključen u pregovore koji će se održati u Parizu ili na Cipru, dok će izraelsko izaslanstvo predvoditi povjerenik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, Ron Dermer, piše Haaretz.

Očekuje se da će pregovori biti usredotočeni na okončanje borbi u Libanonu i razoružanje libanonskog pokreta otpora Hezbolaha, navodi Haaretz.

Hezbolah je otvorio vatru na Izrael 2. ožujka, osvećujući se za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe na početku američko-izraelskog rata protiv Irana.

Izrael je otad počeo provoditi sveobuhvatne kampanje protiv moćne libanonske oružane skupine, u kojima je ubio više od 770 ljudi, a raselio još stotine tisuća, dok je Hezbolah ispalio stotine rakete preko granice.