Petnaesti dan je sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. Iranske oružane snage izjavile su u subotu da će svaki napad na iransku naftnu i energetsku infrastrukturu dovesti do napada na energetsku infrastrukturu u vlasništvu naftnih tvrtki koje surađuju sa Sjedinjenim Državama u regiji, izvijestili su iranski mediji.
19:43
prije 0 min.
Josipović osudio napad na Iran: "Bojim se jednog od mogućih scenarija..."
Dvojica bivših čelnika s Balkana, Ivo Josipović i Boris Tadić, kritizirala su američko-izraelski rat protiv Irana, rekavši da on produbljuje globalnu krizu nastalu nakon ruske potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine.
19:34
prije 8 min.
WHO: Izrael ubio 12 zdravstvenih radnika u napadu na centar u Libanonu
Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) rekao je da je ukupno 14 zdravstvenih radnika ubijeno u izraelskim napadima na jugu Libanona tijekom posljednja 24 sata, prenosi Al Jazeera.
Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je da je organizacija potvrdila da je 12 liječnika, bolničara i medicinskih sestara ubijeno u napadu na centar primarne zdravstvene zaštite u Bourj Qalaouiyehu kasno u petak.
Libanonska Nacionalna novinska agencija izvijestila je da je izraelski dron pogodio stambenu zgradu.
Šef WHO-a rekao je da su ti incidenti dio onoga što organizacija opisuje kao kontinuirani napad na zdravstveni sustav Libanona, napominjući da je od 2. ožujka potvrđeno 27 napada na zdravstvene ustanove.
Naglasio je da prema međunarodnom humanitarnom pravu medicinsko osoblje i zdravstvene ustanove moraju biti zaštićeni i nikada ne smiju biti meta napada.
19:30
prije 12 min.
POLITICO: Merz se okreće protiv Trumpa zbog rata u Iranu
Prošlog tjedna njemački kancelar rekao je američkom predsjedniku da je potpuno usklađen s ciljem rušenja režima u Teheranu. No njegov ton prema ratu sada se naglo mijenja.
18:19
prije 1h
Broj raseljenih zbog izraelskih napada u Libanonu premašio 830.000
Vlasti u Libanonu navode da broj ljudi prisiljenih napustiti svoje domove zbog izraelskog rata protiv Libanona i dalje raste, piše Al Jazeera.
Vladina Jedinica za upravljanje rizikom od katastrofa izvijestila je da se 831.882 ljudi registriralo kao interno raseljene osobe otkako su se borbe intenzivirale 2. ožujka.
18:14
prije 1h
Izraelci održali prosvjed protiv rata s Iranom
Oko 200 ljudi okupilo se na trgu Habima u Tel Avivu kako bi prosvjedovali protiv američko-izraelskog rata s Iranom, prenosi Al Jazeera.
„Prosvjednici uzvikuju slogane poput ‘Ne možete graditi demokraciju na tijelima školarki’ i ‘Piloti, zaustavite bombardiranja’”, navodi se u videu koji je na društvenim mrežama podijelio arapsko-izraelski novinar Yanal Jabarin.
Prosvjed dolazi nakon što su slični skupovi posljednjih tjedana rastjerani, a nekoliko prosvjednika je uhićeno.
Prema anketi Izraelskog instituta za demokraciju ranije ovog mjeseca, 93 posto židovskih ispitanika izrazilo je potporu ratu, dok je samo 26 posto arapskih Izraelaca reklo da ga podržava.
18:03
prije 1h
Iran objavio podatke o žrtvama
17:56
prije 1h
Američko-izraelski napad na tvornicu u Iranu ubio najmanje 15 radnika, izvještavaju državni mediji
Najmanje 15 ljudi poginulo je nakon što je napad Sjedinjenih Država i Izraela pogodio tvornicu u središnjem iranskom gradu Isfahanu, prema navodima državne novinske agencije Fars.
Radnici su u trenutku napada bili unutar tvornice, gdje su proizvodili grijalice i hladnjake.
U današnjem napadu ozlijeđeno je još nekoliko osoba.
17:35
prije 2h
"Izrael uvlači regiju u nestabilnost i novi genocid u Libanonu“, kaže turski ministar vanjskih poslova
Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da se Sjedinjene Države i Iran moraju vratiti pregovorima kako bi se spriječila daljnja eskalacija regionalnog rata, prenosi Al Jazeera.
Govoreći u Ankari, Fidan je upozorio da postoji rizik da se sukob proširi na cijelu regiju.
„Rat mora završiti što je prije moguće. Zabrinuti smo zbog širenja rata.“
Fidan je rekao da je turska protuzračna obrana presrela projektil ispaljen prema zemlji te potvrdio da Ankara ostaje u kontaktu s iranskim dužnosnicima.
„Izrael uvlači regiju u novu nestabilnost. Dok god se napadi u regiji nastavljaju, to će se pretvoriti u neizbježnu spiralu. Turska će se oduprijeti svim vrstama provokacija“, rekao je.
Fidan je također upozorio da je kontinuirano zatvaranje džamije Al-Aqsa za vjernike od strane Izraela „opasan korak koji će potaknuti nove nemire u našoj regiji“.
„Zabrinuti smo i da [izraelski premijer] Netanyahu ide prema novom genocidu pod izlikom borbe protiv Hezbollaha [u Libanonu]“, dodao je.
17:22
prije 2h
Izrael i Libanon započet će razgovore
Očekuje se da će Izrael i Libanon u nadolazećim danima poslati predstavnike na razgovore, izvještava izraelski medij Haaretz.
Zeta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, jedan izvor navodi kao predstavnika Washingtona u mirovnim naporima.
Još jedan krug razgovora mogao bi se održati na Cipru ili u Parizu. Ranije danas francuski predsjednik Emmanuel Macron ponudio je da bude domaćin sastanka.
Više od 800.000 ljudi raseljeno je, a više od 800 ubijeno zbog izraelskih napada na Libanon.
17:11
prije 2h
Iran: Hormuški tjesnac „zatvoren samo za neprijatelje”
Hormuški tjesnac zatvoren je samo za tankere i brodove koji pripadaju iranskim neprijateljima i njihovim saveznicima, izjavio je Abas Aragči, prema navodima iranskih državnih medija koje prenosi Sky.
Iranski ministar vanjskih poslova zaprijetio je napadima na objekte američkih kompanija u regiji ako iranska energetska infrastruktura bude meta napada.
Aragči je dodao da će Iran djelovati oprezno i izbjegavati gađanje naseljenih područja.
