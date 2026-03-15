Oglas

podaci HRANA-e

Izrael i SAD ubili više od 3000 ljudi u Iranu od početka rata, većinom civila

author
Hina
|
15. ožu. 2026. 17:28
Mourners react as they attend a funeral ceremony for victims of Israeli and U.S. strikes, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Više od 3000 ljudi ubijeno je u izraelsko-američkim napadima na Iran, a potvrđeno je da je ubijeno više civila nego vojnog osoblja, prema najnovijim podacima američke mreže za ljudska prava HRANA.

Oglas

Među poginulima je najmanje 1319 civila, uključujući 206 djece, izvijestila je aktivistička grupa HRANA, koja je podatke dobila od aktivističke mreže u Iranu, a poziva se i na izvješća zdravstvenog sektora, hitnih službi i zaposlenika civilnog društva.

Prema HRANA-i ubijeno je 1122 vojnika. Dodatnih 599 smrtnih slučajeva nije se moglo precizno pripisati ni vojsci ni civilnom stanovništvu, kaže se u izvještaju. 

U posljednja 24 sata evidentiran je 21 smrtni slučaj. Svi poginuli su civili, a među njima je i jedno dijete, objavila je aktivistička grupa.

Po zadnjim službenim podacima iranskog ministarstva zdravstva u američkim i izraelskim napadima poginulo je ubijeno je 1200 ljudi, a ozlijeđeno ih je oko 10. 000.

Teme
Civili i djeca HRANA Iran Izrael Napad na Iran Napadi SAD Žrtve

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ