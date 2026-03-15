Izraelska vojska planira još najmanje tri tjedna kampanje protiv Irana s "tisućama preostalih ciljeva", rekao je u nedjelju za američku televiziju CNN glasnogovornik izraelske vojske Effie Defrin.
Oglas
"Pred sobom imamo još tisuće ciljeva. Spremni smo, u koordinaciji s američkim saveznicima na planove najmanje do židovskog blagdana Pashe, što je otprilike tri tjedna od danas. A imamo i veće planove za čak tri tjedna nakon toga", dodao je Effie Defrin.
Pasha, ključan datum u židovskome vjerskom kalendaru, ove godine počinje 1. travnja navečer, kada se obitelji okupljaju da bi obilježile oslobođenje Židova iz egipatskog ropstva prije tisuća godina.
Izraelska vojska izvještava da su zračne snage izvele više od 400 nizova napada od početka obnovljenih neprijateljstava 28. veljače, posebno ciljajući iransku infrastrukturu.
Derin je CNN-u rekao da izraelska vojska "ne djeluje u skladu sa štopericom ili nekim rasporedom, već radi na postizanju svojih ciljeva". A cilj im je ozbiljno oslabiti iranski režim, rekao je brigadni general.
Govoreći o obnovljenim neprijateljstvima u južnom Libanonu, Defrin je rekao da je milicija Hezbolaha, koju podržava Iran, odlučila ostati izvan dvanaestodnevnog rata u lipnju prošle godine, no da se sada uključila.
"U lipnju su shvatili da je to ograničena kampanja u Iranu, pa nisu napadali. Sada kada je sve izašlo na vidjelo, pridružuju se", rekao je za CNN.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas