16. DAN RATA

FOTO, VIDEO / Iran: "Vrhovni vođa je živ i zdrav." Zaprijetili Netanyahuu: "Proganjat ćemo ga dok je živ"

N1 Info , Hina
15. ožu. 2026. 07:07
11:03
trump, netanyahu
Sharafat Ali/REUTERS

Šesnaesti je dan sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana .Američki predsjednik Donald Trump rekao je da još nije spreman sklopiti dogovor s Iranom kako bi se okončao rat te je ponovno pozvao međunarodne saveznike da pomognu u osiguravanju Hormuškog tjesnaca.

A female Israeli soldier walks towards army tanks gathered in the upper Galilee near the Israel-Lebanon border on March 14, 2026.
An Israeli artillery unit deployed at a position in the upper Galilee in northern Israel near the Lebanon border, fires towards southern Lebanon on March 14, 2026.
United Nations peacekeepers with the UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) drive past a destroyed healthcare centre building in the aftermath of an Israeli strike in the southern Lebanese town of Burj Qalawiya on March 14, 2026
11:03

Zelenski postavio uvjet u zamjenu za pomoć zemljama Bliskog istoka

Ukrajina želi novac i tehnologiju u zamjenu za pomoć bliskoistočnim zemljama u obrani od iranskih dronova kamikaza, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski nakon što je Kijev poslao stručnjake u četiri zemlje u regiji.

Više pročitajte OVDJE.

10:20

Iranski ministar: Naš vođa je živ i zdrav

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je rekao da je iranski vrhovni vođa živ, unatoč ranijim izvješćima i nagađanjima da je možda ubijen u napadima SAD-a i Izraela.

Dodao je da su, prema njegovim informacijama, i drugi visoki dužnosnici države živi te da „svi obavljaju svoje dužnosti“, dok Iran upravlja situacijom tijekom sukoba, piše skynews.

10:01

Izrael pokrenuo "široki val“ napada na Iran

Izrael je pokrenuo novi "široki val“ napada na ciljeve u zapadnom Iranu, priopćile su Izraelske obrambene snage (IDF).

08:45

Iranska vojska zaprijetila da će ubiti Netanyahua

Iranska vojska obećala je da će ubiti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, izvještavaju državni mediji, prenosi BBC.

Iranska poluslužbena novinska agencija Mehr navodi i da će IRGC, Iranski korpus čuvara islamske revolucije, "nastaviti ga progoniti i ubiti silom”.

07:38

Trump: Ne znam je li iranski vrhovni vođa uopće živ

Trump je izjavio da nije sigurno je li novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei uopće živ nakon američko-izraelskih napada.

U razgovoru za NBC News, Trump je rekao da nema potvrde o njegovu stanju.

"Ne znam je li uopće živ. Zasad ga nitko nije uspio pokazati. Čujem da nije živ, a ako jest, trebao bi učiniti nešto vrlo pametno za svoju zemlju - predati se. Neki misle da je živ, ali vrlo teško ranjen", rekao je Trump.

07:10

Starmer bi mogao poslati tisuće dronova na Bliski istok

Britanski premijer Keir Starmer mogao bi poslati tisuće dronova presretača na Bliski istok, izvijestio je The Telegraph u subotu.

Vojni dužnosnici ispituju može li se sustav presretača protiv dronova "Octopus", koji se proizvodi u Velikoj Britaniji za Ukrajinu za korištenje protiv Rusije, koristiti i za jačanje britanske obrane protiv iranskih dronova Shahed, navodi se u izvješću. Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.

07:09

Iran uhitio 20 osoba optuženih da su doušnici Izraelu

Dvadeset osoba uhićeno je na sjeverozapadu Irana zbog pokušaja suradnje s Izraelom, izvijestila je u nedjelju novinska agencija Tasnim, pozivajući se na izjavu tužiteljstva pokrajine Zapadni Azerbajdžan.

Optuženi su za slanje podataka o lokaciji iranske vojne i sigurnosne imovine Izraelu. Izrael je pokrenuo novu fazu napada na Iran, ciljajući sigurnosne kontrolne točke na temelju dojava doušnika na terenu, rekao je prošli tjedan Reutersu izvor upoznat s izraelskom vojnom strategijom.

07:09

SAD identificirao šest vojnika poginulih u Iraku

Američko Ministarstvo obrane u subotu je identificiralo šest američkih zrakoplovaca koji su poginuli u padu zrakoplova tijekom punjenja gorivom iznad Iraka.

Zrakoplovci su bili na KC-135 zračnom tankeru za dopunu goriva, kao potpora američkim napadima na Iran.

07:08

SAD naredio osoblju da napusti Oman usred rata s Iranom

Američki State department priopćio je u subotu da je naredio vladinim zaposlenicima koji nisu uključeni u hitne slučajeve i članovima obitelji državnih zaposlenika da napuste Oman.

