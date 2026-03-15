FOTO, VIDEO / Iran: "Vrhovni vođa je živ i zdrav." Zaprijetili Netanyahuu: "Proganjat ćemo ga dok je živ"

Šesnaesti je dan sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana .Američki predsjednik Donald Trump rekao je da još nije spreman sklopiti dogovor s Iranom kako bi se okončao rat te je ponovno pozvao međunarodne saveznike da pomognu u osiguravanju Hormuškog tjesnaca.
11:03
Zelenski postavio uvjet u zamjenu za pomoć zemljama Bliskog istoka
Ukrajina želi novac i tehnologiju u zamjenu za pomoć bliskoistočnim zemljama u obrani od iranskih dronova kamikaza, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski nakon što je Kijev poslao stručnjake u četiri zemlje u regiji.
10:20
Iranski ministar: Naš vođa je živ i zdrav
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je rekao da je iranski vrhovni vođa živ, unatoč ranijim izvješćima i nagađanjima da je možda ubijen u napadima SAD-a i Izraela.
Dodao je da su, prema njegovim informacijama, i drugi visoki dužnosnici države živi te da „svi obavljaju svoje dužnosti“, dok Iran upravlja situacijom tijekom sukoba, piše skynews.
10:01
Izrael pokrenuo "široki val“ napada na Iran
Izrael je pokrenuo novi "široki val“ napada na ciljeve u zapadnom Iranu, priopćile su Izraelske obrambene snage (IDF).
08:45
Iranska vojska zaprijetila da će ubiti Netanyahua
Iranska vojska obećala je da će ubiti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, izvještavaju državni mediji, prenosi BBC.
Iranska poluslužbena novinska agencija Mehr navodi i da će IRGC, Iranski korpus čuvara islamske revolucije, "nastaviti ga progoniti i ubiti silom”.
07:38
Trump: Ne znam je li iranski vrhovni vođa uopće živ
Trump je izjavio da nije sigurno je li novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei uopće živ nakon američko-izraelskih napada.
U razgovoru za NBC News, Trump je rekao da nema potvrde o njegovu stanju.
"Ne znam je li uopće živ. Zasad ga nitko nije uspio pokazati. Čujem da nije živ, a ako jest, trebao bi učiniti nešto vrlo pametno za svoju zemlju - predati se. Neki misle da je živ, ali vrlo teško ranjen", rekao je Trump.
07:10
Starmer bi mogao poslati tisuće dronova na Bliski istok
Britanski premijer Keir Starmer mogao bi poslati tisuće dronova presretača na Bliski istok, izvijestio je The Telegraph u subotu.
Vojni dužnosnici ispituju može li se sustav presretača protiv dronova "Octopus", koji se proizvodi u Velikoj Britaniji za Ukrajinu za korištenje protiv Rusije, koristiti i za jačanje britanske obrane protiv iranskih dronova Shahed, navodi se u izvješću. Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.
07:09
Iran uhitio 20 osoba optuženih da su doušnici Izraelu
Dvadeset osoba uhićeno je na sjeverozapadu Irana zbog pokušaja suradnje s Izraelom, izvijestila je u nedjelju novinska agencija Tasnim, pozivajući se na izjavu tužiteljstva pokrajine Zapadni Azerbajdžan.
Optuženi su za slanje podataka o lokaciji iranske vojne i sigurnosne imovine Izraelu. Izrael je pokrenuo novu fazu napada na Iran, ciljajući sigurnosne kontrolne točke na temelju dojava doušnika na terenu, rekao je prošli tjedan Reutersu izvor upoznat s izraelskom vojnom strategijom.
07:09
SAD identificirao šest vojnika poginulih u Iraku
Američko Ministarstvo obrane u subotu je identificiralo šest američkih zrakoplovaca koji su poginuli u padu zrakoplova tijekom punjenja gorivom iznad Iraka.
Zrakoplovci su bili na KC-135 zračnom tankeru za dopunu goriva, kao potpora američkim napadima na Iran.
Shannon and I join our entire National Guard family in mourning the loss of six brave KC-135 Airmen, including three Ohio Air National Guardsmen assigned to the 121st Air Refueling Wing and three active-duty Airmen from the 99th Air Refueling Squadron, a partner unit with the… pic.twitter.com/4GuUAt87TN— Gen. Steven Nordhaus (@ChiefNGB) March 15, 2026
07:08
SAD naredio osoblju da napusti Oman usred rata s Iranom
Američki State department priopćio je u subotu da je naredio vladinim zaposlenicima koji nisu uključeni u hitne slučajeve i članovima obitelji državnih zaposlenika da napuste Oman.
