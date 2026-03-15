FOTO, VIDEO / Iran: "Vrhovni vođa je živ i zdrav." Zaprijetili Netanyahuu: "Proganjat ćemo ga dok je živ"

Trump je izjavio da nije sigurno je li novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei uopće živ nakon američko-izraelskih napada.

U razgovoru za NBC News, Trump je rekao da nema potvrde o njegovu stanju.

"Ne znam je li uopće živ. Zasad ga nitko nije uspio pokazati. Čujem da nije živ, a ako jest, trebao bi učiniti nešto vrlo pametno za svoju zemlju - predati se. Neki misle da je živ, ali vrlo teško ranjen", rekao je Trump.