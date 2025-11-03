Oglas

prijedlog zakona

Izrael ide prema smrtnoj kazni za terorizam

author
Hina
|
03. stu. 2025. 22:53
Benjamin Netanyahu
Maya Alleruzzo / POOL / AFP

Odbor za nacionalnu sigurnost izraelskog parlamenta u ponedjeljak je glasao za prijedlog zakona kojim bi se uvela smrtna kazna počiniteljima "terorističkih" napada, što je mjera koju je predložila stranka krajnje desničarskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gviar.

Oglas

Odbor je odobrio amandman na kazneni zakon, koji će sada biti upućen parlamentu na glasanje u prvom čitanju. Prijedlog zakona u Izraelu se usvaja kao zakon nakon izglasavanja u trećem čitanju.

Prema riječima izraelskog pravobranitelja za taoce Gala Hirscha, premijer Benjamin Netanyahu podržao je inicijativu.

U obrazloženju odbora navedeno je da je "njegov cilj sasjeći terorizam u korijenu i stvoriti snažno sredstvo odvraćanja".

U prijedlogu zakona navodi se da se "terorist osuđen za ubojstvo motivirano rasizmom ili mržnjom (...) obavezno osudi na smrt", dodajući da ta kazna ne bi bila podložna preispitivanju.

Zakon je u proceduru uputila zastupnica iz stranke Otzma Yehudit (Židovska moć) krajnje desničarskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira.

Ben-Gvir je zaprijetio prestankom glasanja u korist desničarske koalicije Benjamina Netanyahua ako se prijedlog zakona ne stavi na glasanje u parlamentu do 9. studenog.

"Svaki terorist koji se priprema počiniti ubojstvo mora znati da postoji samo jedna kazna: smrtna kazna", rekao je ministar u izjavi u ponedjeljak.

Teme
izrael terorizam

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ