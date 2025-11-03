Izrael ide prema smrtnoj kazni za terorizam

Odbor za nacionalnu sigurnost izraelskog parlamenta u ponedjeljak je glasao za prijedlog zakona kojim bi se uvela smrtna kazna počiniteljima "terorističkih" napada, što je mjera koju je predložila stranka krajnje desničarskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gviar.
Odbor je odobrio amandman na kazneni zakon, koji će sada biti upućen parlamentu na glasanje u prvom čitanju. Prijedlog zakona u Izraelu se usvaja kao zakon nakon izglasavanja u trećem čitanju.
Prema riječima izraelskog pravobranitelja za taoce Gala Hirscha, premijer Benjamin Netanyahu podržao je inicijativu.
U obrazloženju odbora navedeno je da je "njegov cilj sasjeći terorizam u korijenu i stvoriti snažno sredstvo odvraćanja".
U prijedlogu zakona navodi se da se "terorist osuđen za ubojstvo motivirano rasizmom ili mržnjom (...) obavezno osudi na smrt", dodajući da ta kazna ne bi bila podložna preispitivanju.
Zakon je u proceduru uputila zastupnica iz stranke Otzma Yehudit (Židovska moć) krajnje desničarskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira.
Ben-Gvir je zaprijetio prestankom glasanja u korist desničarske koalicije Benjamina Netanyahua ako se prijedlog zakona ne stavi na glasanje u parlamentu do 9. studenog.
"Svaki terorist koji se priprema počiniti ubojstvo mora znati da postoji samo jedna kazna: smrtna kazna", rekao je ministar u izjavi u ponedjeljak.
