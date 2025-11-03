Oglas

dronovi i rakete

Ukrajina u dva europska grada otvara urede zajedničke proizvodnje i izvoza oružja

Hina
03. stu. 2025. 21:03
Volodimir Zelenski
YVES HERMAN / AFP

Ukrajina će ove godine u Berlinu i Kopenhagenu otvoriti urede za zajedničku proizvodnju oružja i izvoz trećim stranama, izjavio je u ponedjeljak predsjednik Volodimir Zelenski.

Kijev širi svoju domaću obrambenu industriju uz pomoć zapadnih partnera dok se već četvrtu godinu brani od ruske agresije. Volodimir Zelenski s novinarima u Kijevu podijelio je da su među oružjem koje će Kijev moći izvoziti mornarički dronovi i topnički sustavi.

"Radi se zajedničkoj proizvodnji i izvozu... oružja čiju si prodaju možemo dopustiti, kako bismo imali više novca za našu internu proizvodnju deficitarnih komada oružja koje si ne možemo priuštiti", rekao je.

Ukrajina je još uvijek za oružje poput borbenih zrakoplova i sustava protuzračne obrane ovisna o svojim saveznicima, ali je ostvarila napredak u razvoju svojih programa dronova i raketa.

Zelenskij je dodao da Ukrajina planira pokrenuti masovnu proizvodnju raketa proizvedenih u Ukrajini, Flamingo i Ruta, do kraja ove godine.

Teme
Dronovi i rakete Izvoz oružja Ukrajina Volodimir Zelenski Zajednička proizvodnja oružja

