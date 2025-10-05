Oglas

Izraelski ministar o Greti Thunberg i humanitarnoj flotili: "Ponosan sam što ih tretiramo kao teroriste"

Hina
05. lis. 2025. 16:42
A screengrab from a video shows Swedish activist Greta Thunberg sitting next to a person wearing tactical gear, as vessels of the Global Sumud Flotilla are being intercepted by Israeli security forces
Israel Foreign Ministry/Handout via REUTERS

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova u nedjelju je oštro odbacilo optužbe da su švedska aktivistica Greta Thunberg i drugi propalestinski aktivisti grubo tretirani u pritvoru te su njihove izjave nazvali "drskim lažima".

No krajnje desno orijentirani izraelski ministar za sigurnost, Itamar Ben-Gvir rekao je da je "ponosan što se prema 'aktivistima flotile' odnosimo kao prema pristašama terorizma". "Svi oni koji podržavaju terorizam su teroristi i zaslužuju uvjete koji su primjereni teroristima", istaknuo je. 

Ministarstvo vanjskih poslova je u objavi na X-u u nedjelju komentiralo kako su Greta Thunberg i ostali pritvorenici odbacili ubrzanje deportacija te su, umjesto toga inzistirali na ostanku u pritvoru.

"Greta se nije žalila izraelskim vlastima ni na jednu od ovih smiješnih i neutemeljenih optužbi - jer se nikada nisu ni dogodile", stoji u objavi.

Ben-Gvir je rekao da je posjetio brodove i da ondje nije vidio "nikakvu pomoć ni humanost". Umjesto toga je, kako je istaknuo, pronašao "paket dječje hrane i cijeli brod prepun ljudi koji se pretvaraju da su aktivisti za ljudska prava, a zapravo su stigli da bi poduprli terorizam i zabavili se na naš račun".

Kazao je i da bi aktivisti trebali "jasno osjetiti uvjete pritvora i dvaput razmisliti prije nego što se ponovno približe Izraelu".

U petak je izraelska mornarica presrela posljednji od 42 broda flotile Global Sumud. Privedeno je više od 400 članova posade iz desetaka zemalja, među kojima je i Greta Thunberg. Izrael je već počeo deportirati aktiviste natrag u njihove matične zemlje.

Teme
Flotila slobode Genocid u Gazi Greta Thunberg Itamar Ben-Gvir izrael blokira humanitarnu pomoć sumud flotila

