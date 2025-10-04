"premalo vode i hrane"
Greta Thunberg kaže da je Izrael drži u ćeliji punoj stjenica
Izraelske su snage, prema iskazu druge pritvorenice, navodno fotografirale Thunberg dok su je prisiljavale da drži zastave, no ne zna se čije, piše Guardian, pozivajući se na neimenovani izvor.
Greta Thunberg rekla je švedskim dužnosnicima da je izložena grubom postupanju u izraelskom zatočeništvu nakon što je uhićena i uklonjena s flotile koja je prevozila humanitarnu pomoć za Gazu, nastavlja The Guardian.
U e-poruci koju je švedsko ministarstvo vanjskih poslova poslalo osobama bliskima Thunberg, a u koju je Guardian imao uvid, stoji da je službenik veleposlanstva koji je posjetio aktivisticu u zatvoru izvijestio da je Greta smještena u ćeliji punoj stjenica, s premalo hrane i vode.
“Veleposlanstvo je uspjelo razgovarati s Gretom,” stoji u poruci. “Rekla je da je dehidrirana. Dobivala je premalo vode i hrane. Također je izjavila da je dobila osip za koji sumnja da su ga uzrokovale stjenice. Govorila je o grubom postupanju i rekla da je dugo sjedila na tvrdim površinama.”
“Druga pritvorenica navodno je rekla drugom veleposlanstvu da je vidjela Gretu kako je prisiljena držati zastave dok su je fotografirali. Pitala se jesu li te slike distribuirane,” dodao je službenik ministarstva.
Thunberg je među 437 aktivista, parlamentaraca i odvjetnika koji su dio Global Sumud Flotille (GSF) – koalicije više od 40 plovila koja su prevozila humanitarnu pomoć s ciljem probijanja izraelske pomorske blokade Gaze koja traje već 16 godina.
Između četvrtka i petka izraelske su snage presrele sva plovila i uhitile sve članove posada. Većina ih je zadržana u zatvoru Ketziot (poznatom i kao Ansar III) – zatvoru visoke sigurnosti u pustinji Negev, koji se uglavnom koristi za pritvaranje palestinskih sigurnosnih zatvorenika koje Izrael optužuje za povezanost s militantnim ili terorističkim aktivnostima.
U prošlosti aktivisti koje bi Izrael uhitio nisu bili kazneno gonjeni, nego bi njihovo zadržavanje bilo tretirano kao imigracijsko pitanje.
Prema odvjetnicima organizacije Adalah, prava članova posada “sustavno su kršena” – navode da su im uskraćeni voda, higijenski uvjeti, lijekovi i trenutan pristup odvjetnicima, “što predstavlja jasno kršenje njihovih temeljnih prava na pravičan postupak, nepristrano suđenje i pravnu zastupljenost”.
Talijanski pravni tim koji zastupa flotilu potvrdio je da su pritvoreni “satima ostavljeni bez hrane i vode – sve do kasno sinoć”, osim “vrećice čipsa koju su dali Greti i pokazali kamerama”. Odvjetnici su također prijavili slučajeve verbalnog i fizičkog zlostavljanja.
Tijekom posjeta luci Ašdod u četvrtak navečer, izraelski krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir snimljen je kako stoji pred aktivistima i naziva ih “teroristima”.
“Ovo su teroristi flotile,” rekao je na hebrejskom, pokazujući na desetke ljudi koji su sjedili na tlu.
Njegov je glasnogovornik potvrdio da je video snimljen te večeri u Ašdodu. Neki od aktivista vičući su uzvratili: “Slobodna Palestina!” Ben-Gvir je ranije pozivao da se aktiviste zatvori umjesto deportira.
Nakon uhićenja, pravni tim flotile izrazio je zabrinutost zbog mogućeg postupanja prema članovima posada, osobito onima koji su već ranije bili uhićeni zbog pokušaja probijanja izraelske blokade Gaze.
Ovo je drugi put da je Thunberg uhićena zajedno s članovima flotile – prethodni pokušaj ranije ove godine završio je također njihovim uhićenjem i deportacijom.
Francuski liječnik Baptiste André, koji je sudjelovao u lipnju na jednoj od brodica, rekao je po povratku u Francusku da je svjedočio kako izraelski granični agenti ismijavaju i namjerno uskraćuju san putnicima, posebno Thunberg.
Švedski dužnosnik napisao je u e-poruci da su izraelske vlasti od Thunberg zatražile da potpiše neki dokument:
“Izrazila je nesigurnost u vezi s njegovim značenjem i nije htjela potpisati ništa što ne razumije,” stoji u poruci.
Službenik je dodao da Thunberg ima pristup pravnom savjetniku. Adalah je ranije naveo da, iako izraelske vlasti vode evidenciju o sudionicima koji su ranije bili u flotilama pomoći, aktivisti poput Thunberg obično se tretiraju kao i prvi sudionici – uz kratkotrajno zadržavanje i deportaciju.
Izraelska uprava za zatvore, izraelske obrambene snage (IDF) i ministarstvo vanjskih poslova nisu još odgovorili na zahtjev za komentarom.
