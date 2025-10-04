Greta Thunberg kaže da je Izrael drži u ćeliji punoj stjenica

“Veleposlanstvo je uspjelo razgovarati s Gretom,” stoji u poruci. “Rekla je da je dehidrirana. Dobivala je premalo vode i hrane. Također je izjavila da je dobila osip za koji sumnja da su ga uzrokovale stjenice. Govorila je o grubom postupanju i rekla da je dugo sjedila na tvrdim površinama.”