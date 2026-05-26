prijetnja
Jeziva poruka iz Moskve: "Ohladit ćemo usijane glave Zapada”
Sergej Šojgu, tajnik Vijeća sigurnosti Rusije, poslao je oštru poruku Zapadu nakon nedavnog testiranja ruske interkontinentalne balističke rakete „Sarmat” i vojnih vježbi nuklearnih snaga
Poručio je da će uspješno testiranje te rakete „ohladiti usijane glave zapadnih stratega” i natjerati ih da ozbiljnije razmisle o posljedicama svoje politike prema Rusiji.
Govoreći na sastanku Organizacije ugovora o kolektivnoj sigurnosti (CSTO), Šojgu je rekao da se globalna sigurnosna situacija ubrzano pogoršava te optužio NATO za rast napetosti duž zapadnih granica Rusije i njezinih saveznika.
"Glavna prijetnja dolazi od NATO-a i država takozvane ‘civilizirane Europe’, koju je zahvatilo revanšističko i militarističko ludilo”, izjavio je bivši ruski ministar obrane.
Prema njegovim riječima, Moskva pažljivo prati sve veći broj NATO-ovih vojnih vježbi, širenje vojne infrastrukture i pojačane obavještajne aktivnosti u blizini ruskih granica.
Russia's Shoigu: We have the Sarmat missile and we had nuclear exercises last week, the West should be scared! https://t.co/jllDYtq8ZV pic.twitter.com/hpCCl823Fc
„Suočavamo se s brojnim problemima i mnogo ih je učinkovitije rješavati zajednički. Nažalost, naši armenski partneri to ne razumiju i zaštitu traže upravo od izvora prijetnje”, rekao je Šojgu.
Na kraju je poručio da je na armenskom vodstvu da odluči kojim će geopolitičkim putem krenuti, uz upozorenje da će sami snositi odgovornost za budućnost svoje države i naroda.
Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti između Rusije i Zapada, dok Moskva nastavlja demonstrirati svoju nuklearnu i vojnu moć kroz testiranja i velike vojne vježbe.
Poseban dio govora Šojgu je posvetio Armeniji, izražavajući nezadovoljstvo zbog približavanja te zemlje Zapadu. Kritizirao je vlasti u Erevanu zbog pokušaja da političku i sigurnosnu zaštitu traže od zemalja koje Moskva smatra izvorom prijetnje.
