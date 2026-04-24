Kad će završiti rat? „Ne požurujte me! U Vijetnamu smo bili, recimo, 18 godina... “

Trump je u četvrtak tvrdio da Sjedinjene Države imaju „potpunu kontrolu” nad Hormuškim tjesnacem, ključnim morskim putem kojim prolazi 20% svjetskih zaliha nafte. No to nije točno. Iranski mali brzi brodovi napali su više plovila koja su se kretala prema tjesnacu kako bi učvrstili svoju kontrolu. Teheran je objavio da je počeo naplaćivati prolaz brodovima. A Washington Post izvijestio je da je Pentagon rekao Kongresu da bi moglo potrajati šest mjeseci da se u potpunosti uklone sve mine koje je Iran postavio u tjesnacu — čime se produžuje potencijalni utjecaj sukoba.