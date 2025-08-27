Kanadski premijer: Putin se boji susresti sa Zelenskim, zato odugovlači

Vođa Kremlja Vladimir Putin boji se sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem kako bi razgovarali o uvjetima za završetak rata.
Kanadski premijer Mark Carney to je rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare s njemačkim kancelarom Fredrichom Merzom, javlja dopisnik Ukrinforma.
Carney je izjavio da Putin stalno postavlja uvjete i odugovlači jer se boji tog susreta.
Prema riječima kanadskog premijera, Zelenski je spreman sastati se s Putinom na bilo kojem neutralnom teritoriju.
Carney je naglasio da Zelenski ne očekuje da Putin dođe u Kijev niti on planira otputovati u Moskvu radi takvog susreta. Međutim, bilo koja neutralna lokacija bila bi prihvatljiva, dodao je Carney.
Dodao je i da je ključno da saveznici Ukrajine nastave pružati potporu sve dok se takav sastanak ne održi.
