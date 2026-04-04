Njemačka uvodi vojnu dozvolu: Nova pravila za muškarce od 17 do 45

Nove izmjene njemačkih zakona o vojnoj službi zahtijevaju da muškarci u dobi od 17 do 45 godina dobiju odobrenje Bundeswehra za putovanja u inozemstvo dulja od tri mjeseca.
Njemačka je donijela izmjene zakona o modernizaciji vojne službe, prema kojima muškarci u dobi od 17 do 45 godina moraju dobiti dopuštenje Bundeswehra prije putovanja u inozemstvo koje traje dulje od tri mjeseca, izvijestio je Berliner Zeitung u petak, 3. travnja, a prenijeo Kyiv Post.
Njemačko Ministarstvo obrane potvrdilo je novi zahtjev za Ippen.Media, navodeći da je cilj pravila održavanje evidencije o vojnom osoblju. „U slučaju izvanredne situacije, potrebno je znati tko bi mogao biti u inozemstvu dulje vrijeme“, rekao je glasnogovornik ministarstva.
Prema novim propisima, muškarci moraju dobiti odobrenje Saveznog centra za karijere u oružanim snagama bez obzira na razlog putovanja, uključujući obrazovanje, posao ili turizam. Ovaj zahtjev vrijedi trajno i nije uvjetovan izvanrednim stanjem ili ratom.
Ministarstvo obrane napomenulo je da se detalji postupka još uvijek razrađuju, uključujući konkretne kriterije za izuzeća. Izmjene su dio šireg nastojanja modernizacije Bundeswehra, što uključuje planove za ponovno uvođenje opće vojne obveze do 2028. godine.
Zakonodavna promjena dolazi u trenutku značajne eskalacije regionalnih napetosti i rastuće zabrinutosti zbog uloge Rusije u sukobu na Bliskom istoku. U petak je njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da koristi rat u Iranu kako bi skrenuo međunarodnu pozornost s invazije na Ukrajinu.
Govoreći na sastanku G7 u Francuskoj, Wadephul je ustvrdio da Moskva pruža Teheranu podatke za ciljanje napada. „Putin cinično računa da će eskalacija na Bliskom istoku odvratiti pažnju od njegovih zločina u Ukrajini“, rekao je Wadephul.
Zapadni dužnosnici sve su zabrinutiji da Rusija koristi ovaj sukob kako bi skrenula fokus s Ukrajine, a izvješća Financial Timesa sugeriraju da Moskva dovršava isporuke dronova i vojne opreme Iranu.
Njemačka je, zajedno s Velikom Britanijom, Francuskom, Italijom, Japanom i Nizozemskom, 19. ožujka izrazila spremnost sudjelovati u osiguravanju sigurnog prolaza kroz Hormuški tjesnac. Međutim, Berlin je pojasnio da bi se takva inicijativa vjerojatno provela tek nakon postizanja primirja. Aktualni sukob paralizirao je komercijalni pomorski promet u Zaljevu, ostavivši oko 20.000 pomoraca zarobljenih na 3.200 brodova.
