Davor Matijević izišao iz SDP-a

Za to vrijeme stranka Centar me antagonizirala na skoro dnevnoj bazi. Kupili su nam i vijećnika te sam ostao sam u Gradskom vijeću. Moja stranka ih je nagradila sa 2 saborska mandata. Oba bračna druga su dobila svoje pozicije u Saboru, a za suprugu su našli mjesto tako što su je stavili u Zagrebačku jedinicu gdje je osvojila 700 glasova. Toliko nekako sam ja dobijao na kotarskim izborima, a SDP-u je to bilo dovoljno da joj pokloni mandat. Ni to nije bilo dovoljno nego su ponizili splitsku organizaciju tako šta su prebjega iz vijeća stavili visoko na listu za Sabor. Srećom nije ušao, ali je poniženje ostalo.