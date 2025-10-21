Oglas

culiseta annulata

Komarci prvi put u povijesti pronađeni na Islandu

Hina
21. lis. 2025. 13:36
Komarac
Pixabay / Ilustracija / Pixabay / Ilustracija

Prvi puta u povijesti komarci su pronađeni na Islandu, a tri primjerka vrste culiseta annulata poznate po otpornosti na hladnoću i rasprostranjene u sjevernoj Europi pronašao je ovaj mjesec u svom vrtu Björn Hjaltason, prenose islandski mediji.

Radi se o prvom pronalasku komaraca na islandskom teritoriju, navodi Islandski prirodoslovni institut.

„U sumrak 16. listopada ugledao sam čudnog insekta", rekao je Björn Hjaltason. „Odmah sam posumnjao što se događa i brzo sam ga uhvatio. Bila je to ženka.“

Kasnije je uhvatio još dva primjerka i poslao ih u prirodoslovni institut, gdje je znanstvenik Matthías Alfredsson potvrdio da se radi o komarcima, točnije o vrsti culiseta annulata.

Opisao je otkriće kao važno, napominjući da ova vrsta otporna na hladnoću može preživjeti islandske uvjete skrivajući se tijekom zime u podrumima i štalama.

„Ovo je prvi put da su komarci pronađeni na Islandu“, rekao je Alfredsson, dodajući da, iako su pojedinačni primjerci znali biti pronađeni u zrakoplovima koji su stizali u zemlju, nijedan prethodno nije otkriven na otvorenom.

Znanstvenici su dugo predviđali da bi se komarci mogli nastaniti na Islandu. U svojoj objavi na Facebooku, Hjaltason je napisao da je "posljednja tvrđava pala".

Culiseta annulata Island Komarci Komarci na Islandu

