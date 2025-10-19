Oglas

JESENSKA POSLASTICA

Pečeni kesteni će biti mekani i jednostavni za guljenje uz samo jedan trik

N1 Info
19. lis. 2025. 22:52
Kesteni
Ilustracija / Pexels

Miris pečenih kestena neizostavan je dio jeseni. Iako priprema kestena izgleda jednostavno, pravi izazov nastaje kada ih pokušate ispeći kod kuće – često ispadnu pretvrdi, presuhi ili se kora teško skida.

Zagrijte pećnicu na 200 °C. Kestene složite na lim obložen papirom za pečenje, tako da je rez okrenut prema gore. Pecite ih 20–30 minuta, ovisno o veličini. Tijekom pečenja povremeno protresite lim kako bi se ravnomjerno ispekli, piše Klix.

Ako imate posebnu tavu s rupicama, stavite je na srednje jaku vatru i pecite kestene 15–20 minuta, uz često protresanje. Posljednjih nekoliko minuta možete ih prekriti kuhinjskom krpom kako bi se dodatno naparili i lakše gulili.

Kestene možete peći i iznad žara – potrebno je 10–15 minuta, uz redovito okretanje da se ne prepeku s jedne strane.

Najbolje je kestene umotati u kuhinjsku krpu odmah nakon pečenja i ostaviti ih tako 5–10 minuta. Para koja se zadrži unutra pomoći će da se kora lakše odvoji. Kestene gulite dok su još topli, jer se hlađenjem kora ponovno stvrdne.

Pečene kestene možete čuvati u hladnjaku 1–2 dana. Prije posluživanja ih kratko zagrijte u pećnici ili mikrovalnoj kako bi ponovno bili mekani i mirisni.

kesten kesteni pečeni kesteni

