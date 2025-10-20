IZNENADNI GOST
Obitelj je prošla više od 160 kilometara, a zatim su shvatili što voze na krovu automobila
Nakon 160 kilometara vožnje, obitelj je otkrila neobičnog suputnika na krovu.
Oglas
Obitelj Denardo pripremala se za veliko putovanje – maraton u New Hampshireu, a zatim istraživanje New Yorka. Sve kućne ljubimce ostavili su kod kuće, no jedan od njih imao je drugačije planove: mačak Ray Ray nije želio ostati zatvoren između četiri zida.
Nakon otprilike 160 prijeđenih kilometara, dok je obiteljski kombi jurio autocestom brzinom od oko 120 kilometara na sat, obitelj je doživjela pravi šok. Naime, kad su se zaustavili na benzinskoj postaji, na krovu kombija ugledali su mačka.
"Vozili smo se dva sata i morali smo stati na benzinskoj. Moj muž je izašao natočiti gorivo i rekao: ‘Mačak je na krovu!’“ – opisala je Mara Denardo bizaran prizor.
"Bilo je nevjerojatno. Nitko nije mogao vjerovati da je preživio tako dugo putovanje, puno vjetra, rupa i prometa. A što je najnevjerojatnije – nije bio uplašen, izgledao je kao da uživa“, dodala je.
Obitelj je brzo shvatila da će Ray Ray jednostavno morati ostati s njima. Nakon kratkog zaustavljanja u trgovini za kućne ljubimce, službeno su ga uključili u svoju ekipu. Od praćenja obitelji na maratonu do istraživanja njujorških ulica iz udobnog ruksaka, Ray Ray je posvuda privlačio poglede i osvajao srca prolaznika.
Mara je otkrila i tajnu kako je Ray Ray preživio svoju „ludu vožnju“: mačak se čvrsto držao prtljage koja je bila pričvršćena na krovu, što mu je osiguralo stabilnost i sigurnost tijekom avanture.
Na društvenim mrežama fotografije i videozapisi Ray Rayeve hrabrosti postali su pravi hit, a ljudi diljem zemlje oduševljeni su njegovom odvažnom prirodom. Mara je pritom dodala: „Bilo mu je odlično i doživio je pravu avanturu.“
Ray Ray je dokaz da i najneočekivaniji suputnici mogu postati zvijezde putovanja – posebno kad je riječ o mačku koji odluči doživjeti vožnju autocestom na svoj način.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas