Obitelj je prošla više od 160 kilometara, a zatim su shvatili što voze na krovu automobila

Obitelj je brzo shvatila da će Ray Ray jednostavno morati ostati s njima. Nakon kratkog zaustavljanja u trgovini za kućne ljubimce, službeno su ga uključili u svoju ekipu. Od praćenja obitelji na maratonu do istraživanja njujorških ulica iz udobnog ruksaka, Ray Ray je posvuda privlačio poglede i osvajao srca prolaznika.