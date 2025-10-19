VODI SE ŽESTOKA RASPRAVA
Jednostavno pitanje, ali mnogi vozači ne znaju odgovor: Tko ima prednost?
Na društvenim mrežama pokrenula se žustra rasprava zbog ilustracije koja prikazuje raskrižje sa semaforom. Na slici se vidi crveni automobil koji se kreće ravno pri zelenom svjetlu, dok nasuprot stoji autobus, također na zelenom, i želi skrenuti ulijevo.
Ilustracija uključuje i prometni znak koji vozača automobila obavještava da se nalazi na sporednoj cesti, dok je autobus na glavnoj cesti.
Burna rasprava
Korisnici društvenih mreža podijelili su se u dva tabora. Jedni su tvrdili: "Autobus ima prednost." Drugi su se složili: "Autobus je na glavnoj cesti, bez obzira na zeleno svjetlo. Svi gledaju tko je na glavnoj cesti."
No, neki su korisnici upozorili na drugo pravilo: "Semafori imaju prednost. Znakovi vrijede samo ako semafor ne radi." Jedan je dodao: "Hijerarhija prednosti je: policajac, semafor, prometni znak."
Tko je u pravu?
Odgovor je jednostavan i svatko tko ima vozačku dozvolu trebao bi ga znati: vozilo koje se kreće ravno pri zelenom svjetlu uvijek ima prednost pred vozilom koje skreće ulijevo, također pri zelenom svjetlu. Prometni znakovi se u tom slučaju ne uzimaju u obzir jer semafori uvijek imaju prednost nad njima.
Kada semafori rade, oni imaju prednost pred svim ostalim oznakama koje reguliraju prolazak kroz raskrižje. Kada semafori ne rade ili su isključeni (kada treperi žuto svjetlo), tada pravila prolaska kroz raskrižje određuju vertikalni prometni znakovi koji označavaju glavnu cestu.
Dakle, crveni automobil ima prednost, a autobus mora pričekati.
