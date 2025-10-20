HDZ o LNG terminalu: '"Dobra vijest za Hrvatsku, tužna za komesarku Ahmetović"

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske objavila da je brod LNG Croatia stigao natrag u Omišalj iz turskog brodogradilišta, gdje mu je ugrađen novi modul za uplinjavanje, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) reagirala je objavom na društvenim mrežama, podsjećajući na protivljenje dijela oporbe tom projektu.
Proširenje kapacitet s 3,9 na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje
Prema Vladinoj objavi, proširenjem kapaciteta terminala na ukapljeni prirodni plin (UPP) maksimalni kapacitet povećava se s 3,9 na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje. Uz izgradnju plinovodne infrastrukture, ovaj projekt, financiran i sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), trebao bi dodatno ojačati energetsku sigurnost Hrvatske te osnažiti njezinu ulogu kao regionalnog energetskog čvorišta.
HDZ je u svojoj objavi istaknuo da je riječ o strateškom projektu zahvaljujući kojem je Hrvatska "prestala biti ovisna o Putinovom plinu" te da LNG terminal "učvršćuje ne samo hrvatsku, nego i europsku energetsku sigurnost".
"SDP kopao rukama i nogama protiv tog projekta"
Stranka se pritom osvrnula i na izjave saborske zastupnice SDP-a Mirele Ahmetović, podsjetivši da je u vrijeme izgradnje terminala poručivala kako će se 'baciti podbager' kako bi spriječila realizaciju projekta.
"SDP do dana današnjeg nije objasnio zašto je kopao rukama i nogama protiv toga strateškog projekta', poručili su iz HDZ-a, dodajući da je 'proširenje kapaciteta terminala dobra vijest za Hrvatsku, ali tužna za komesarku i njezinu partiju", napisali su zajedljivo.
Vladina objava i HDZ-ova reakcija dolaze u kontekstu aktualnih europskih energetskih izazova proizašlih iz ruske agresije na Ukrajinu, zbog kojih zemlje EU-a nastoje dodatno diverzificirati izvore opskrbe energentima.
