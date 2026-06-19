jednoglasna potpora
Kraj mađarske blokade: "Danas svih 27 čelnika stoji zajedno, ujedinjeni i predani podršci Ukrajini"
Čelnici svih 27 država članica EU-a usvojili su u četvrtak navečer na samitu u Bruxellesu zaključke o potpori Ukrajini prvi put nakon ožujka 2005.
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Od ožujka prošle godine bivši mađarski premijer Viktor Orban blokirao je usvajanje zaključaka, zbog čega su čelnici ostalih država članica morali pribjegavati zaobilaznom rješenju, usvajajući zasebni tekst uz podršku 26 ili 25 zemalja članica, jer bi se ponekad Orbanu pridružio i slovački premijer Robert Fico.
Promjenom vlasti u Mađarskom i dolaskom Petera Magyara za predsjednika mađarske vlade ta je praksa okončana.
“Danas svih 27 čelnika stoji zajedno, ujedinjeni i predani podršci Ukrajini“.Napredujemo u pregovorima o pridruživanju, jačamo ukrajinsku obranu kroz naš zajam za podršku i povećavamo pritisak na Rusiju novim sankcijama. Naša strategija funkcionira. Zajedno mijenjamo situaciju“, napisao je predsjednik Europskog vijeća António Costa na društvenim mrežama.
U zaključcima Europsko vijeće “ponovno potvrđuje svoju kontinuiranu čvrstu i nepokolebljivu podršku neovisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine unutar njezinih međunarodno priznatih granica”.
“Suočeni s ozbiljnim sigurnosnim prijetnjama i izazovima te s obzirom na to da ruski rat protiv Ukrajine ostaje egzistencijalni izazov za Europsku uniju, obrambena spremnost Europe mora se odlučno pojačati do 2030.“, stoji u pisanim zaključcima.
Čelnici Europske unije također su obnovili sankcije protiv Rusije zbog njezina rata protiv Ukrajine za dodatnih 12 mjeseci. To je prvi put da se te sankcije, usmjerene ne određene gospodarske sektore, obnavljaju na godinu dana. Ranije su se obnavljale svakih šest mjeseci.
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