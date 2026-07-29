Banke sve ovisnije o "cigli i betonu": Što bi donio pad cijena nekretnina?

Nekretnine se u bankarskim bilancama pojavljuju u dvostrukoj ulozi – kao predmet financiranja, ali i kao osiguranje za brojne druge kredite. Zbog toga bi pad njihove vrijednosti mogao smanjiti vrijednost kolaterala i istodobno otežati otplatu poduzećima čije poslovanje ovisi o građevinarstvu, turizmu i tržištu nekretnina, piše Aneli Dragojević Mijatović u Novom listu.