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ULAGANJE OD 3,4 MILIJUNA EURA

FOTO / Uređenje pješačke zone: Ovako će izgledati nova Stara Vlaška

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Hina
|
29. srp. 2026. 15:28
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Grad Zagreb Stara Vlaška
Grad Zagreb/N1

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potpisao je odluku o odabiru izvođača radova za trajno uređenje Stare Vlaške ulice kao pješačke zone, početak radova najavljen je do rujna, a investicija je vrijedna 3,4 milijuna eura, izvijestili su u srijedu iz Grada Zagreba.

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Projekt se realizira prema rješenju odabranom na urbanističko-arhitektonskom natječaju, na koji su pristigla 23 rada, koja su bila izložena i predstavljena javnosti. Cilj natječaja bio je dobiti najkvalitetnije rješenje za rekonstrukciju toga dijela Vlaške ulice, uključujući i novo prometno rješenje, poručili su iz Grada Zagreba.

"Kada smo Staru Vlašku, malu Martićevu i Masarykovu pretvorili u pješačke zone, jasno smo najavili da slijedi i njihovo trajno i cjelovito uređenje. Sada krećemo upravo u tu fazu za Staru Vlašku, prema rješenju odabranom na arhitektonskom natječaju", rekao je gradonačelnik.

Grad Zagreb Stara Vlaška
Grad Zagreb/N1

Što se sve mijenja?

Zahvat obuhvaća obnovu Stare Vlaške te Ulice Jurja Branjuga, na ukupnoj površini od 4050 četvornih metara. Postojeći kolnik u Staroj Vlaškoj prenamijenit će se u pješačku površinu - asfalt će zamijeniti kamene ploče, a uklanjanjem rubnjaka formirat će se jedinstvena kolno-pješačka cjelina s novim sustavom površinske odvodnje.

Početak radova očekuje se do rujna, s rokom izvođenja od tri mjeseca. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 3,4 milijuna eura bez PDV-a.

"Uređenje donosi više zelenila, novu opremu i rasvjetu te modernizirana prometna rješenja koja će povećavati sigurnost pješaka i protok prometa. Želimo stvoriti prostor u kojem će se ljudi rado zadržavati, a ne samo prolaziti“, naglasio je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Grad Zagreb Stara Vlaška
Grad Zagreb/N1

Tri nove zone

Prostor Stare Vlaške prema projektu je zamišljen u tri zone, odnosno kao šetalište, trg i park. Južna zona namijenjena je pješacima, uz slobodan široki prostor bez barijera na kojem je moguće povremeno organizirati festivale, sajmove, tržnicu, itd. U središnjem dijelu bit će zelenilo, prostor za odmor, druženje, sastanke i igru, dok će sjeverna zona biti za ugostiteljske sadržaje, trgovine i slično.

Projektom rekonstrukcije Vlaške ulice obuhvaćen je i dio Branjugove ulice, od Langovog trga do Palmotićeve, dio Palmotićeve ulice te dio Vlaške ulice od Palmotićeve do Draškovićeve ulice. U sklopu radova izgradit će se novi vodoopskrbni cjevovod u Branjugovoj ulici, osigurati elektroenergetski priključak za javna događanja te modernizirati sustav javne rasvjete. Dekorativnom rasvjetom osvijetlit će se i spomenik Augustu Šenoi na platou u Vlaškoj ulici.

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Teme
grad zagreb luka korlaet pješačka zona stara vlaška tomislav tomašević

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