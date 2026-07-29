FOTO / Uređenje pješačke zone: Ovako će izgledati nova Stara Vlaška

Projektom rekonstrukcije Vlaške ulice obuhvaćen je i dio Branjugove ulice, od Langovog trga do Palmotićeve, dio Palmotićeve ulice te dio Vlaške ulice od Palmotićeve do Draškovićeve ulice. U sklopu radova izgradit će se novi vodoopskrbni cjevovod u Branjugovoj ulici, osigurati elektroenergetski priključak za javna događanja te modernizirati sustav javne rasvjete. Dekorativnom rasvjetom osvijetlit će se i spomenik Augustu Šenoi na platou u Vlaškoj ulici.