KRIZA AUTOINDUSTRIJE
VIDEO / Tisuće radnika prosvjeduju zbog straha od zatvaranja Audijeve tvornice u Njemačkoj
Tisuće Audijevih radnika u srijedu prosvjedovale su protiv mogućeg zatvaranja tvornice tog njemačkog proizvođača automobila u Neckarsulmu.
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Audijeva matična tvrtka Volkswagen provodi restrukturiranje za koje se očekuje da će rezultirati desecima tisuća otpuštanja. Prosvjed u Neckarsulmu dogodio se usporedno s najavom BMW-a da će također ukinuti nekoliko tisuća radnih mjesta.
Riječ je o najnovijem udarcu za radnike njemačke automobilske industrije koju su na rezove prisilili visoki troškovi, sve snažnija kineska konkurencija i američke carine.
"Wir sind die rote Linie!"— Lexa _ Reloaded (@webaxvita) July 28, 2026
Die Widerstandshochburg Bautzen war zur #Montagsdemo mit hunderten Mitstreitern auf der Straße wieder einmal das Highlight in Sachsen!#RausaufdieStraße pic.twitter.com/AcKMxQJUKI
„Strahujemo od zatvaranja tvornica i ugrožavanja naše budućnosti”, rekao je radnik Audija Melih Cevlik na prosvjedu u Neckarsulmu. Prema procjenama radničkog vijeća, na demonstracijama se okupilo oko šest tisuća ljudi.
Radnici traže jasnije informacije od Volkswagena. Njegov izvršni direktor Oliver Blume ranije je upozorio da je Neckarsulm među četiri njemačka pogona koji bi se mogli zatvoriti nakon 2030. ako se ne pronađe drugo rješenje.
Blume nastoji izbjeći zatvaranje tvornica predlažući alternative koje uključuju partnerstva s obrambenim sektorom i proizvodnju Volkswagenovih kineskih modela, trenutno nedostupnih za prodaju u Europi, u nedovoljno iskorištenim pogonima diljem Njemačke.
Na lokaciji u Neckarsulmu zaposleno je oko 15 tisuća ljudi. Taj pogon proizvodi Audijeve modele A5, A6 i A8 i u manjim serijama potpuno električni Audi e-tron GT.
Lokalni gradonačelnik Steffen Hertwig upozorio je da bi zatvaranje pogona u Neckarsulmu imalo dalekosežne posljedice za jugozapadnu saveznu pokrajinu Baden-Württemberg, tradicionalnu automobilsku regiju u kojoj su pod pritiskom i Mercedes-Benz, Porsche te Bosch.
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