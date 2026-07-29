Bivša predsjednica
Članica vijeća HOO-a Kolinda Grabar-Kitarović nije došla na Skupštinu
Danas se održava 81. sjednica Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO-a) na kojem se bira novi predsjednik, nasljednik Zlatka Mateše. Za 155 glasova članova Skupštine bore se dva kandidata - Dragan Primorac i Josip Varvodić.
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Kako javljaju Sportske novosti, članica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitrović nije prisutna na Skupštini.
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