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Bivša predsjednica

Članica vijeća HOO-a Kolinda Grabar-Kitarović nije došla na Skupštinu

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N1 Info
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29. srp. 2026. 14:11
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Kolinda Grabar Kitarović
Igor Kralj/PIXSELL

Danas se održava 81. sjednica Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO-a) na kojem se bira novi predsjednik, nasljednik Zlatka Mateše. Za 155 glasova članova Skupštine bore se dva kandidata - Dragan Primorac i Josip Varvodić.

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Kako javljaju Sportske novosti, članica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitrović nije prisutna na Skupštini.

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Teme
hoo hrvatski olimpijski odbor kolinda grabar kitarović

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