Članica vijeća HOO-a Kolinda Grabar-Kitarović nije došla na Skupštinu

Igor Kralj/PIXSELL

Danas se održava 81. sjednica Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO-a) na kojem se bira novi predsjednik, nasljednik Zlatka Mateše. Za 155 glasova članova Skupštine bore se dva kandidata - Dragan Primorac i Josip Varvodić.

Podijeli

Oglas

Kako javljaju Sportske novosti, članica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitrović nije prisutna na Skupštini.

Više čitajte OVDJE.