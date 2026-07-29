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"gradnja je neprimjerena"

Kaznena prijava protiv Grada Zagreba zbog podzemnih spremnika

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N1 Info
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29. srp. 2026. 15:15
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27.07.2026., Zagreb - Ilica. Nastavljeni radovi na ugradnji spornih podzemnih spremnika odmah do glavnog gradskog trga. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Zbog postavljanja podzemnih spremnika na spoju Ilice i Trga bana Jelačića, kaznenu prijavu protiv grada Zagreba podigla je poznata hrvatska odvjetnica Nika Pinter.

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Prijavu je, kaže, podnijela jer smatra da nije poštovana procedura i da grad nema sve potrebne dozvole.

"Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam je zato što smatram da je gradnja spremnika na početku ulaza u Trg bana Jelačića neprimjerena. I onda sam išla tražiti dokumentaciju i vidjela da je ugradnja provedena bez sve potrebne dokumentacije i da procedura nije poštovana. Prema izvještaju Ministarstva nisu u Pravilnik o komunalnom redu uveli smjernice Konzervatorskog zavoda, što su bili dužni", rekla je za HRT Nika Pinter, odvjetnica.

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Teme
nika pinter podzemni spremnici zagreb

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