"gradnja je neprimjerena"
Kaznena prijava protiv Grada Zagreba zbog podzemnih spremnika
Zbog postavljanja podzemnih spremnika na spoju Ilice i Trga bana Jelačića, kaznenu prijavu protiv grada Zagreba podigla je poznata hrvatska odvjetnica Nika Pinter.
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Prijavu je, kaže, podnijela jer smatra da nije poštovana procedura i da grad nema sve potrebne dozvole.
"Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam je zato što smatram da je gradnja spremnika na početku ulaza u Trg bana Jelačića neprimjerena. I onda sam išla tražiti dokumentaciju i vidjela da je ugradnja provedena bez sve potrebne dokumentacije i da procedura nije poštovana. Prema izvještaju Ministarstva nisu u Pravilnik o komunalnom redu uveli smjernice Konzervatorskog zavoda, što su bili dužni", rekla je za HRT Nika Pinter, odvjetnica.
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