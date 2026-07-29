Kaznena prijava protiv Grada Zagreba zbog podzemnih spremnika

"Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam je zato što smatram da je gradnja spremnika na početku ulaza u Trg bana Jelačića neprimjerena. I onda sam išla tražiti dokumentaciju i vidjela da je ugradnja provedena bez sve potrebne dokumentacije i da procedura nije poštovana. Prema izvještaju Ministarstva nisu u Pravilnik o komunalnom redu uveli smjernice Konzervatorskog zavoda, što su bili dužni", rekla je za HRT Nika Pinter, odvjetnica.