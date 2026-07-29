Zelenski iz SAD-a odlazi s velikom pobjedom

Bio je to vrhunac dana koji je predstavljao potpuni zaokret u odnosu na njegov prethodni, neuspješni posjet SAD-u. Glasanje, kojem je ukrajinski predsjednik prisustvovao iz galerije senatske dvorane, približilo je Kongres ostvarenju jednog od glavnih Zelenskijevih ciljeva te pokazalo da se položaj Kijeva ne mijenja samo na bojištu, nego i na političkoj sceni.