ANALIZA POLITICA
Zelenski iz SAD-a odlazi s velikom pobjedom
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iz Washingtona je otišao s političkim uspjehom nakon što je dobio novu potporu američkih zakonodavaca za pritisak na Rusiju, dok se u Kongresu približio korak prema uvođenju novih sankcija zemljama koje kupuju rusku naftu, piše Politico.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je ostvario uspjeh koji se prije godinu dana činio gotovo nezamislivim – uvjerio je Washington da Kijev ima mogućnost dobiti rat, analizira Politico.
Za razliku od njegova posjeta Ovalnom uredu u veljači 2025., kada je sastanak s predsjednikom Donaldom Trumpom bio obilježen napetošću, Zelenski je ovaj put Washington napustio u puno boljem raspoloženju.
Svoje je putovanje završio još jednom političkom pobjedom, nakon što je svjedočio uvjerljivoj odluci Senata da podrži uvođenje novih sankcija državama koje kupuju rusku naftu.
Potpuni zaokret u SAD-u
Bio je to vrhunac dana koji je predstavljao potpuni zaokret u odnosu na njegov prethodni, neuspješni posjet SAD-u. Glasanje, kojem je ukrajinski predsjednik prisustvovao iz galerije senatske dvorane, približilo je Kongres ostvarenju jednog od glavnih Zelenskijevih ciljeva te pokazalo da se položaj Kijeva ne mijenja samo na bojištu, nego i na političkoj sceni.
„Cijeli program ovdje jedovesti Putina za pregovarački stol“, rekao je senator Mike Rounds nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom, senatorima i nekim zastupnicima Zastupničkog doma. „Zelenski je vjerovao da će Putin malo više razmisliti o pokušaju pregovaranja o nagodbi ako sankcije budu na snazi i zapravo će stvoriti više iritacije i, kako je rekao, vjerujem, 'bijesa' zbog rata s ruskim narodom.“
Zelenski je istaknuo da bi sankcije mogle pomoći u učvršćivanju ukrajinskih uspjeha u ratu i prisiliti ruskog predsjednika Vladimira Putina na mirovne pregovore. Istodobno je ponovio zahtjev za većim pristupom ključnim sustavima naoružanja.
'Promjenu zamaha jest uspjeh koji Ukrajinci ostvaruju na bojištu'
Jasno je da pristup Zelenskog ima utjecaja, a zastupnici iz različitih političkih krugova čini se da podržavaju njegovu strategiju. Tome pridonosi i sve raširenije uvjerenje da Ukrajina ima mogućnost poraziti Rusiju.
„Ono što je obilježilo promjenu zamaha jest uspjeh koji postižu na bojnom polju“, rekao je senator John Boozman.
Glasovanje o sankcijama održano je i u znak sjećanja na pokojnog senatora Lindseyja Grahama, jednog od glavnih zagovornika zakona i važnog saveznika Ukrajine. Zelenski je u utorak u Washingtonu prisustvovao Grahamovu sprovodu zajedno s Trumpom, visokim američkim dužnosnicima i drugim predstavnicima stranih država.
„Postoji potpuno drugačija atmosfera nego prije godinu dana s Trumpom i Zelenskim s obzirom na to da Ukrajina puno bolje stoji u ratu“, rekao je bivši dužnosnik Trumpove administracije, koji je, kao i neki drugi sugovornici, dobio anonimnost kako bi mogao govoriti o unutarnjim političkim odnosima.
Proizvodnja Patriota u Ukrajini
Promjena političke pozicije Kijeva uključuje i novu potporu dijela pristaša pokreta MAGA, među kojima se posebno ističe konzervativna influencerica Laura Loomer. Ona je nakon nedavnog posjeta Kijevu promijenila raniji stav u kojem je otvoreno podržavala Rusiju.
Trump je također na ovotjednom summitu NATO-a u Ankari u Turskoj rekao da planira omogućiti Kijevu proizvodnju prijeko potrebnih raketa protuzračne obrane Patriot.
Na dvostranačkom sastanku prije glasanja Zelenski je naglasio važnost koju bi sankcije mogle imati na daljnji tijek rata. Senatorima je, prema riječima sudionika sastanka, iznio i nekoliko dugogodišnjih zahtjeva, među kojima su licenca za proizvodnju baterija raketnog sustava Patriot, osiguravanje opskrbe presretačima PAC-3 koji se koriste u tom sustavu te nastavak pristupa satelitskoj usluzi Starlink koja pomaže u izvođenju napada velikog dometa.
Zahtjevi za vojnom opremom i pomoći pri određivanju ciljeva, zajedno sa sankcijama protiv Moskve, podsjećaju na poruke koje je Zelenski iznio američkim zastupnicima tijekom summita NATO-a prije tri tjedna, rekao je Rounds.
'SAD i Ukrajina sada djeluju kao saveznici'
Zelenski i finski predsjednik Alexander Stubb, koji je također u utorak posjetio Kapitol, poručili su zastupnicima da bi zakon mogao imati veći učinak na rat nego same borbe, rekao je senator Jim Risch (R-Idaho).
„Obojica su bili mišljenja da je ovo barem jednako učinkovito, možda čak i učinkovitije, u okončanju ovog rata, što svi žele vidjeti. I ovaj zakon može imati veći učinak od svega što je učinjeno na bojnom polju“, rekao je Risch na konferenciji za novinare nakon sastanka.
Jehor Černjev, ukrajinski zastupnik i član stranke Zelenskog Sluga naroda, rekao je da je posljednji susret Trumpa i Zelenskog pokazao da su „prethodni nesporazumi i proturječnosti stvar prošlosti i da sada obje zemlje djeluju kao saveznici“.
Ipak, Trump je već ranije mijenjao svoje stavove, a donošenje sankcija još nije sigurno. Vođa većine u Senatu John Thune želi ubrzati proceduru i zakon usvojiti već ovog tjedna. No zastupnici prije toga moraju riješiti niz pitanja, a dodatne prepreke očekuju ih i u Zastupničkom domu.
Potpora Bijele kuće toj mjeri zasad je bila umjerena, dok su republikanski čelnici u oba doma dugo izbjegavali pokrenuti raspravu o zakonu kako ne bi išli protiv Trumpova stava.
Novi zamah Ukrajini
No Grahamova iznenadna smrt, dolazak Zelenskog u Washington i promjene na bojištu dali su zakonu novi zamah. Ukrajinski zapovjednici dronova također bi u srijedu trebali sudjelovati na ručku republikanaca u Senatu, gdje će govoriti o proizvodnji dronova, prema osobi upoznatoj s privatnim rasporedom.
Trump bi prema zakonu imao široke ovlasti za uvođenje gospodarskih kazni. Ipak, republikanski i demokratski senatori tvrde da bi mjera mogla stvoriti dovoljan ekonomski pritisak na Rusiju kako bi je prisilila na pregovore o završetku rata.
„Pažljivo je izrađen kako bismo osigurali da ne pogađamo naše saveznike i da dobivamo Kinu i Indiju“, rekao je senator Richard Blumenthal, jedan od predlagatelja zakona.
'Senatski prijedlog jedini realan paket sankcija koji bi mogao postati zakon'
Predsjednik Odbora za oružane snage Senata Roger Wicker rekao je da bi zakon mogao biti Grahamovo „najveće političko postignuće“.
Zastupnički dom, međutim, neće zasjedati do kraja ljeta, pa zakon ne bi mogao stupiti na snagu najmanje do rujna. Senatska verzija mogla bi naići na otpor brojnih demokrata u Zastupničkom domu koji se protive davanju predsjedniku velikih ovlasti za uvođenje carina do 100 posto državama koje kupuju velike količine ruske nafte.
Senatorica Jeanne Shaheen iz New Hampshirea, vodeća demokratkinja u Odboru za vanjske odnose, smatra da je senatski prijedlog jedini realan paket sankcija koji bi mogao postati zakon.
„Moramo razgovarati s ljudima o njihovim brigama, i imamo vremena za to jer se Zastupnički dom neće vratiti još neko vrijeme“, rekla je, prenosi Politico.
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