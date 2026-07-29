Tko je Josip Varvodić, novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora?

Osim što je vodeći čovjek nacionalne krovne plivačke organizacije, Josip Varvodić je od veljače 2022. na dužnosti prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove (LEN - European Aquatics), a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antoniom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije, iako su u tom trenutku nacionalne plivačke organizacije Hrvatske i Portugala bile pod suspenzijom nametnutom od tadašnjeg vodstva LEN-a.