Britanski kralj Charles III. u petak je objavio poruku u spomen na 80. obljetnicu Dana pobjede nad Japanom, koja označava savezničku pobjedu nad Japanom i kraj Drugoga svjetskog rata, osvrćući se na trenutne sukobe i upozoravajući da cijena rata doseže daleko izvan bojnih polja.
Premda su borbe u Europi završile u svibnju 1945., sukob s Japanom nastavio se sve dok Japan nije signalizirao namjeru predaje 15. kolovoza iste godine nakon što su Sjedinjene Države bacile atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki.
Charles je rekao da je posljednji čin rata donio "ogromnu cijenu" za Hirošimu i Nagasaki, onu za koju se molio da je nijedna država više nikada ne plati.
Charles će se pridružiti supruga kraljica Camilla, britanski premijer Keir Starmer, japanski veleposlanik i veterani na Nacionalnoj službi sjećanja kako bi odali počast onima koji su poginuli u posljednja tri mjeseca rata. Bit će održan prelet povijesnih vojnih zrakoplova, u podne će se održati dvominutna šutnja, a poznate zgrade diljem zemlje bit će osvijetljene kako bi se obilježila ta prigoda.
Monarh je iskoristio svoj šestominutni govor kako bi istaknuo tekuće sukobe: "Prava cijena rata proteže se izvan bojnih polja, dotičući svaki aspekt života, tragediju koju previše živo pokazuju sukobi diljem svijeta danas."
Rekao je da su u Drugom svjetskom ratu države koje se nikada nisu borile rame uz rame naučile surađivati, dokazujući "da u vrijeme rata i u vrijeme mira najveće oružje svih nije oružje koje nosite, već oružje koje povezujete".
"To ostaje ključna lekcija za naše vrijeme", dodao je.
Pomirenje Velike Britanije i Japana nakon Drugog svjetskog rata
Starmer je u izjavi rekao da su "zemlju uvelike zadužili oni koji su se borili za bolju budućnost, kako bismo mogli imati slobode i život koji danas uživamo".
U zoru su vojni gajdaši nastupili kod ratnog spomenika Cenotaph u središtu Londona, u dvorcu Edinburgh i Nacionalnom memorijalnom arboretumu u središnjoj Engleskoj gdje će se kasnije održati komemoracija, priopćila je vlada.
Očekuje se da će gajdaši svirati u japanskom vrtu mira kako bi se odala počast pomirenju između Velike Britanije i Japana u desetljećima od završetka rata.
U petak navečer, deseci zgrada i lokacija diljem zemlje, uključujući Buckinghamsku palaču, zgradu parlamenta, Londonski toranj i bijele litice Dovera, bit će osvijetljeni kako bi se obilježila obljetnica.
