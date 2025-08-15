Charles će se pridružiti supruga kraljica Camilla, britanski premijer Keir Starmer, japanski veleposlanik i veterani na Nacionalnoj službi sjećanja kako bi odali počast onima koji su poginuli u posljednja tri mjeseca rata. Bit će održan prelet povijesnih vojnih zrakoplova, u podne će se održati dvominutna šutnja, a poznate zgrade diljem zemlje bit će osvijetljene kako bi se obilježila ta prigoda.