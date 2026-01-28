Kremlj kaže da je spreman za sastanak Zelenski-Putin, ali imaju jedan uvjet

Predsjednik Volodimir Zelenski trebao bi otputovati u Moskvu ako želi voditi izravne razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izjavio je danas pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.
Komentar je uslijedio nakon izjava ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe, koji je rekao da je Zelenski spreman sastati se s Putinom kako bi se riješila dva ključna pitanja u mirovnom procesu: teritorijalna pitanja i budućnost nuklearne elektrane Zaporižja, koju drži Rusija, piše The Kyiv Independent.
"Nikada nismo odbijali niti odbijamo ovakvu vrstu kontakta“, rekao je Ušakov, dodajući da je Moskva spremna osigurati Zelenskom sigurnost i radne uvjete ako dođe u Rusiju.
Ova izjava dolazi u trenutku kada Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Američke Države ponovno intenziviraju diplomatske napore, u sklopu obnovljenog pritiska predsjednika Donalda Trumpa da se rat okonča, pri čemu se sljedeći krug razgovora očekuje 1. veljače.
Visoki američki dužnosnik upoznat s temom ranije je rekao da izravan sastanak između Zelenskog i Putina, potencijalno uz sudjelovanje Trumpa, nije nedostižan.
"Ne mislim da smo tako daleko od toga“, rekao je dužnosnik novinarima.
I ukrajinski i američki čelnici ranije su nastojali organizirati izravne razgovore između Zelenskog i Putina, no Moskva je više puta pronalazila razloge da izbjegne takav sastanak.
Godine 2025. Zelenski je pozvao Putina u Istanbul na razgovore 16. svibnja, predloživši trojni format s Trumpom kako bi se unaprijedili mirovni napori. Putin je odbio doći te je umjesto toga poslao izaslanstvo niže razine, predvođeno predsjedničkim pomoćnikom Vladimirom Medinskim.
Nakon sastanka s Putinom na Aljasci, Trump je rekao da radi na tome da se omogući susret ruskog i ukrajinskog čelnika, iako je Kremlj kasnije zanijekao da je postignut bilo kakav dogovor.
Trump je kasnije rekao da Putin izbjegava sastanak sa Zelenskim jer ga „ne voli“.
U jesen 2025. Putin je prvi put pozvao Zelenskog u Moskvu na razgovore, no ukrajinski predsjednik je tu ponudu odbio, rekavši da bi Putin trebao doći u Kijev.
Zelenski i Putin posljednji su se put osobno sastali u Parizu u prosincu 2019., tijekom razgovora u Normandijskom formatu koje su posredovale Francuska i Njemačka. Od tada nisu održali izravne razgovore, nakon što je Rusija u veljači 2022. pokrenula punu invaziju na Ukrajinu.
