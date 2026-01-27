Zelenski o članstvu u EU-u: "Govorimo o konkretnom datumu"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da njegova zemlja cilja na ulazak u Europsku uniju 2027. godine. U objavi na platformi X, nakon telefonskog razgovora s austrijskim kancelarom Christianom Stockerom, Zelenski je rekao da bi članstvo u EU-u moglo biti dio niza međunarodnih sigurnosnih jamstava nakon završetka rata.
„Pristupanje Ukrajine Europskoj uniji jedno je od ključnih sigurnosnih jamstava ne samo za nas, već i za cijelu Europu”, rekao je Zelenski, dodajući da Ukrajina doprinosi kolektivnoj snazi Europe u područjima sigurnosti, tehnologije i gospodarstva, prenosi Euronews.
„Zato govorimo o konkretnom datumu, 2027. godini, i računamo na potporu partnera za naš stav.”
Prije dva dana, govoreći na konferenciji za novinare u Vilniusu u Litvi, Zelenski je rekao da će Ukrajina tehnički biti spremna za članstvo u EU-u 2027. godine, nakon što ove godine otvori sve pregovaračke klastere.
Ukrajina je dobila status kandidatkinje 2022. godine, nakon početka ruske invazije punog razmjera, a pristupni pregovori službeno su započeli 2024.
Mađarska osudila ukrajinske ambicije
Međutim, Mađarska blokira otvaranje pregovaračkih poglavlja, tvrdeći da bi pristupanje Ukrajine donijelo sigurnosne prijetnje i gospodarske rizike.
Balázs Orbán, politički savjetnik mađarskog premijera Viktora Orbána, osudio je Zelenskijeve ambicije u objavi na X-u.
„To predstavlja neposrednu i izravnu prijetnju Europljanima, ali i Mađarima, zbog čega će se domoljubna vlada tome oduprijeti”, napisao je.
Za sada Europska unija pruža tehničku pomoć Kijevu kako bi mogao zatvoriti klastere kada se politička blokada ukloni.
EU razmatra postupnu integraciju kao opciju
Dužnosnik EU-a upućen u proces pristupanja potvrdio je da je tzv. „postupna integracija” također na stolu kada je riječ o članstvu Ukrajine.
„Vodi se rasprava o tome trebamo li proširenje EU-a sagledavati nešto drugačije. Trenutačno imamo model u kojem, ako se sav posao obavi, na kraju procesa slijedi odluka ‘da’ ili ‘ne’”, rekao je dužnosnik, dodajući da države članice raspravljaju o novom pristupu.
„Je li opcija ići više prema procesu u kojem biste, u određenom smislu, već djelomično ušli u EU dok još radite na daljnjoj integraciji?”
Dužnosnik je za Euronews rekao da je Ukrajina 2025. godine, unatoč mađarskom vetu, ostvarila ogroman napredak i završila najbrži proces provjere (screeninga) u povijesti svih kandidata za članstvo u EU-u, dok Kijev istodobno prima pojačanu potporu Bruxellesa za dovršetak pristupnih dosjea.
„Činimo sve što možemo kako bismo podržali Ukrajinu u svim reformama i pružili sve informacije o napretku Vijeću, koje je u poziciji donositi informirane odluke”, rekao je dužnosnik EU-a, dodajući da Ukrajina istodobno vodi rat, pregovara o mirovnom sporazumu i priprema se za članstvo u EU-u.
