VIDEO / Medvedev objavio snimku Zelenskog: "Dobili su jezikovu juhu od nezahvalne narkosvinje"

25. sij. 2026. 13:21
AFP dmitrij medvedev
Mikhail KLIMENTYEV / POOL / AFP

Dmitrij Medvedev, bivši predsjednik Rusije osvrnuo se na govor ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog održan na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

"Jezikovu juhu koju su Europljani dobili u Davosu od nezahvalne narkosvinje, koja ih je izvrijeđala kao slabe i škrte, trebalo je završiti batinama. Ali, ovo nije bio prvi put da se impotentnom EU-u pljuje u lice: prvo od njihovih američkih gospodara, a sada i od njihova retardiranog posinka", napisao je uz GIF u kojem se Zelenski pretvara u svinju.

Dmitrij Medvedev Volodimir Zelenski

