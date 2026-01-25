VIDEO / Medvedev objavio snimku Zelenskog: "Dobili su jezikovu juhu od nezahvalne narkosvinje"

Dmitrij Medvedev, bivši predsjednik Rusije osvrnuo se na govor ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog održan na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.
"Jezikovu juhu koju su Europljani dobili u Davosu od nezahvalne narkosvinje, koja ih je izvrijeđala kao slabe i škrte, trebalo je završiti batinama. Ali, ovo nije bio prvi put da se impotentnom EU-u pljuje u lice: prvo od njihovih američkih gospodara, a sada i od njihova retardiranog posinka", napisao je uz GIF u kojem se Zelenski pretvara u svinju.
The tongue lashing the Euros took in Davos from the ungrateful narco-swine, who berated them as weak and stingy, should’ve ended in a spanking. But it isn’t the 1st time the EU impotents have had their faces spat in – first, from their US masters, and now their retarded stepson. pic.twitter.com/DVTjL5ws1m— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 24, 2026
