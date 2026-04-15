Novo otkriće iz Kine zabrinjava stručnjake: Navodno se pojavio opasan virus

15. tra. 2026. 11:51
Virus se najvjerojatnije prenosi izlaganjem sirovoj morskoj hrani ili morskim životinjama.

Znanstvenici u Kini otkrili su dokaze o virusu porijeklom iz vodenih životinja koji je povezan s ozbiljnom očnom bolešću koja može navodno dovesti do trajne sljepoće. Ova očna bolest nazvana je perzistentni očni hipertenzivni virusni prednji uveitis (POH-VAU), no uzrok nije jasan. 

Znanstvenici su u očnim tkivima osoba s POH-VAU pronašli dokaze o nodavirusu prikrivene smrtnosti (CMNV), a mnogi od tih pacijenata naveli su nedavnu izloženost sirovim morskim plodovima ili morskim životinjama.

"Ova studija otkriva da je virus vodenih životinja povezan s pojavom nove bolesti kod ljudi“, napisali su znanstvenici u radu objavljenom krajem prošlog mjeseca u časopisu Nature Microbiology.

Kineski istraživači proveli su studiju na 70 osoba kojima je dijagnosticiran POH-VAU između siječnja 2022. i travnja 2025. Znanstvenici su pronašli čestice virusa nalik CMNV-u.

Ako se potvrdi, to bi bio prvi virus porijeklom iz vodenog okoliša povezan s očnom bolešću kod ljudi, prenosi Express.

Istraživači su koristili protutijelo specifično za CMNV kako bi potvrdili da se radi upravo o tom virusu, te su utvrdili podudarnost od 98,96%.

Oko 75% ispitanih pacijenata navelo je da često rukuje i konzumira sirove morske plodove.

"To što ovaj virus može inficirati beskralježnjake, ribe i sisavce prilično je izvanredno. Ne mogu se sjetiti virusa s tako širokim rasponom domaćina“, rekao je profesor Edward Holmes, stručnjak za zarazne bolesti sa Sveučilišta u Sydneyju, za New Scientist.

Holmes je dodao da je vrlo vjerojatno da je virus prisutan i u drugim vrstama koje još nisu istražili.

Još uvijek nije jasno zašto virus utječe na ljudske oči.

"U budućnosti bi bilo vrjednije provesti široko uzorkovanje pacijenata s POH-VAU diljem svijeta, posebno u zemljama s velikom akvakulturom i potrošnjom morskih plodova", poručili su. 

