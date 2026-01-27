Probudio se virus za kojeg nema cjepiva ni lijeka: Strahuje se od epidemije

Najmanje pet slučajeva zaraze potvrđeno je u indijskoj saveznoj državi Zapadni Bengal. Riječ je o virusu za koji ne postoji lijek, a stopa smrtnosti može doseći i do 75 posto. Virus Nipah, koji se prenosi sa životinja na ljude, najčešće sa šišmiša i svinja, može se širiti i među ljudima bliskim kontaktom. Bio je i inspiracija za holivudski film "Contagion".