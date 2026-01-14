Lavrov: Amerika rastura svijet

Upitan o izvješću Bloomberga prema kojemu izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner žele posjetiti Moskvu kako bi se sastali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Lavrov je rekao da je Putin više puta izjavio da je otvoren za ozbiljne razgovore o miru u Ukrajini.