kršenje međunarodnog prava

Lavrov: Amerika rastura svijet

Hina
14. sij. 2026. 13:25
KAREN MINASYAN / AFP

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u srijedu da Sjedinjene Države svojim postupcima prema Venezueli i Iranu 'rasturaju' svijet.

Lavrov je istaknuo da Sjedinjene Države fragmentiraju međunarodni sustav poduzimajući, kako je rekao, ilegalnu operaciju rušenja s vlasti venezuelskog čelnika Nicolasa Madura i prijeteći Iranu napadom.

"Govorimo o grubom kršenju međunarodnog prava", rekao je Lavrov o američkoj operaciji zarobljavanja Madura. Dodao je da Rusija ostaje privržena svojim sporazumima s Venezuelom, ruskom saveznicom.

Lavrov je sugerirao da Sjedinjene Države štete vlastitom imidžu napuštanjem načela koja su toliko dugo promicale. "Naši američki kolege izgledaju nepouzdano kada postupaju na takav način", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare s namibijskom kolegicom u Moskvi.

Upitan o izvješću Bloomberga prema kojemu izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner žele posjetiti Moskvu kako bi se sastali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Lavrov je rekao da je Putin više puta izjavio da je otvoren za ozbiljne razgovore o miru u Ukrajini.

Bilo bi korisno kada bi Washington izvijestio Moskvu o najnovijim mirovnim prijedlozima za Ukrajinu, rekao je Lavrov.

Američka vanjska politika Međunarodno pravo Mirovni pregovori Ukrajina Rusko-američki odnosi Venezuela sergej lavrov

