Oglas

neprijatelj broj 1 za Rusiju

Lavrov kaže da Britanija više ne bi trebala u nazivu imati riječ ​​'Velika'

author
N1 info / Hina
|
20. sij. 2026. 13:40
Sergej Lavrov
RAMIL SITDIKOV / AFP

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u utorak je rekao da se Britanija više ne bi trebala zvati ​​Velikom Britanijom jer je to jedina zemlja na svijetu koja i službeno nosi naziv "Velika".

Oglas

"Mislim da bi se Britanija trebala zvati jednostavno Britanija jer je 'Velika Britanija' jedini primjer zemlje koja u nazivu ima pridjev 'Velika'", rekao je Lavrov novinarima govoreći o kolonijalizmu nakon komentara o Grenlandu.

Dodao je kako je postojao još jedan primjer zemlje koja se nazivala "velikom" - "Velika Socijalistička Narodna Libijska Arapska Džamahirija", a vodio ju je Moamer el Gadafi, ali da "ona više ne postoji."

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske obično se na ruskome naziva "Velikobritanija" ili Velika Britanija.

Dok Sjedinjene Države pod Donaldom Trumpom nastoje obnoviti veze s Moskvom i posredovati u miru između Rusije i Ukrajine, Britaniji je dodijeljen status javnog neprijatelja broj jedan za Rusiju.

Na ruskoj državnoj televiziji je "Perfidni Albion", izraz koji često koriste voditelji vijesti, prikazan kao spletkama sklona globalna obavještajna sila koja se miješa u sve iza kulisa od Washingtona do Irana u dvoličnom pokušaju potkopavanja ruskih interesa širom svijeta.

Riječ je o pogrdnome nazivu za Veliku Britaniju koji potječe iz Francuske 18. stoljeća, a popularizirala ga je njemačka propaganda za vrijeme I. svjetskog rata da bi se istaknuli navodna dvoličnost i neprijateljstvo Britanije.

Britanija tvrdi da je Rusija prijetnja Europi. Usred rata u Ukrajini, Rusija i zapad više su se puta međusobno optuživali za to da vode špijunske kampanje takvog intenziteta kakav nije viđen od najgorih razdoblja hladnoga rata.

Teme
Hladni rat Perfidni Albion Rat u Ukrajini Rusija i Britanija sergej lavrov špijunaža

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ