žestoke borbe u libanonu

VIDEO / Hezbolah uhvatio IDF u zamku, uništio tri Merkava tenka

20. ožu. 2026. 16:33
Nastavljaju se žestoke borbe libanonskog pokreta otpora i izraelske vojske, koja je započela invaziju na južni Libanon.

Hezbollah protiv IDF-a u Taybahu: kolona tenkova Merkava izraelske vojske upala je u zasjedu protutenkovskih vođenih projektila u okrugu Marjayoun; dio šire operacije u kojoj je pogođeno šest tenkova u 90 minuta oko 1 sat ujutro u četvrtak.

Termalne snimke prikazuju tri tenka u plamenu i izraelske vojnike koji bježe pješice.

IDF i Hezbolah potpisali su sporazum o prekidu vatre u jesen 2024., ali ga je Izrael opetovano kršio bombardiranjem južnog Libanona. Sukob je eskalirao nakon što je Hezbolah odgovorio raketnim udarima nakon atentata na iranskog ajatolaha Alija Hamneija.

Libanonsko ministarstvo zdravstva piše da je Izrael u zračnim udarima na Libanon od početka rata ubio više od 1000 ljudi, pretežno civila.

